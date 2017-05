Le bûcheron acadien Bruno Lurette enterre sa hache de combat

C’est la fin du voyage pour Bruno Lurette.

Quand il a saisi le micro après sa défaite face au Mexicain Leo Valdivia samedi soir à Fredericton, les larmes ont immédiatement envahi son regard habituellement dévastateur.

Le guerrier a alors annoncé à la foule de plus de 1200 personnes, avec une émotion évidente, qu’ils venaient d’assister à son tout dernier combat.

«J’ai 42 ans, il est temps que je pense à moi et à ma femme, ainsi qu’à mes filles Jade et Maude. J’enterre ma hache de combat», a déclaré celui qu’on surnomme le bûcheron acadien.

Quand il a annoncé qu’il accrochait ses gants, l’athlète de Kedgwick a eu droit à une belle ovation de la foule.

«Ça faisait une couple de semaines que j’y pensais. À 42 ans, c’est trop dur des entraînements comme ça. Je m’éloigne tout le temps de ma femme. C’est dur d’aller rester tout seul à Montréal, mais je n’avais pas le choix si je voulais avancer», explique-t-il.

Bruno Lurette tente d'atteindre son adversaire d'un coup de pied à la poitrine. Bruno Lurette annonce à la foule que c'était son dernier combat.

«Je n’ai plus les moyens. Ça ne paie pas assez ce sport-là. C’est pas mal dur la vie de fighter. Je n’ai pas les moyens d’emmener ma femme partout avec moi. Mes deux filles vont aller à l’université et je veux pouvoir leur aider.»

Bruno Lurette a toujours été un homme de coeur et c’est ce côté émotif qui l’a finalement emporté sur le guerrier.

«Je rêvais de UFC, je rêvais de gloire et tout ça. Si j’avais voulu faire ça, je me serais rapproché des fans du monde entier, mais je m’éloignais du monde que j’aime. J’ai fait plein de sacrifices, je ne sais même pas comment j’ai fait. Quand je me retrouve tout seul à Montréal dans une chambre d’un dortoir à côté du gymnase et que tu regardes le plafond, c’est dur à 42 ans. J’ai fait ça pendant longtemps et là, je suis au bout.»

Toute sa famille était en état de choc samedi. Seule son épouse était au courant.

«J’en avais parlé à ma femme samedi. Pour elle, ça a été comme une claque dans la face. Mais je n’ai pas le choix, pour performer là-dedans, je dois être comme une machine au niveau mental», indique-t-il.

«Mais j’ai aussi deux écoles dont je dois m’occuper (une à Kedgwick et une à Campbellton). Je veux m’occuper de mes jeunes athlètes, mais je n’ai plus de temps pour eux. Je suis débordé avec l’entraînement, les combats et ma famille.»

Malgré tout, Bruno Lurette quitte la compétition sans aucun regret.

«Je suis content d’avoir vécu ce que j’ai vécu. Je ne regrette rien. Ça m’a fait grandir comme personne.»

Dès le début du combat, samedi, on pouvait voir que quelque chose n’allait pas.

«Ça fait deux semaines que j’ai la grippe. Je n’entends plus rien d’une oreille. Je vais être franc avec toi, après le premier round, j’étais fini. Je n’avais plus de jus. C’est juste le coeur qui me tenait aller.»

Mais Lurette est un vrai combattant dans l’âme.

Il a non seulement franchi la distance des trois rondes, mais il a forcé son adversaire à se contenter d’une victoire par décision partagée des juges.

Une belle façon pour lui de sortir par la grande porte avec une autre performance courageuse, la dernière d’une carrière exceptionnelle.