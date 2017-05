Golf: Julie Gauvin veut suivre les traces de son idole Brooke Henderson

Julie Gauvin est une passionnée du golf en Acadie. En fait, il serait plus juste de parler d’étoile montante tellement l’athlète de Dieppe a fait parler d’elle depuis deux ans. C’est donc une jeune femme avec beaucoup d’ambition qui va se présenter sur le premier tertre de départ en 2017.

La golfeuse âgée de 15 ans a remporté le championnat provincial dans la catégorie bantam en 2016 et elle a représenté le Nouveau-Brunswick au championnat canadien de golf à Shubenacadie, en Nouvelle-Écosse.

Cet hiver, elle n’a pas lésiné sur les moyens afin de continuer sa fulgurante progression en se rendant en Floride où elle a participé au camp de son mentor Louis Melanson.

Durant cette semaine intense à Port St. Lucie, elle n’a d’ailleurs pas chômé.

Son quotidien était meublé par des ateliers sur les coups roulés, les approches et les coups de départ, par un parcours de par 3, un autre de 18 trous et des séances d’entraînement en soirée.

Selon elle, ce travail acharné pourrait lui donner une belle longueur d’avance sur la compétition quand la saison 2017 se mettra en branle.

«Les tournois les plus importants ont surtout lieu au début de la saison et ce camp m’a permis de retrouver ma forme de milieu d’année plus rapidement. Je vais être vraiment prête dès le début», explique-t-elle.

Celle qui se retrouvera dans le groupe des juvéniles cette saison a plusieurs buts précis en tête au cours des prochains mois.

«J’aimerais gagner encore le championnat provincial et participer au championnat canadien (en Ontario) dans ma catégorie avec l’équipe du Nouveau-Brunswick. Et si c’est possible, j’aimerais vraiment me qualifier pour les Jeux du Canada à Winnipeg cet été.»

Pour y arriver, Julie Gauvin sait qu’elle devra mettre les bouchées doubles.

«Je vais essayer d’aller m’entraîner avant d’aller à l’école le matin. Je pense que ça va vraiment m’aider. Je veux être souvent sur le terrain et toujours donner le maximum», affirme l’élève de l’école Mathieu-Martin de Dieppe.

La golfeuse acadienne semble en voie de connaître une belle carrière, mais elle en veut toujours plus. Elle a l’intention de mettre tous les efforts qui seront requis pour devenir une des meilleures athlètes au Canada et suivre les traces de son idole Brooke Henderson.

«Je veux surtout travailler sur mon jeu autour des verts (les approches et les coups roulés) parce que ça a un gros impact sur le pointage. C’est souvent là qu’on peut gagner des coups», fait-elle remarquer.

«Il y a des exceptions, mais je joue pas mal tous les jours durant l’été. Mais quand il ne fait pas beau, ça ne me tente pas toujours d’aller jouer», blague la championne de 2016.

Et quand elle regarde plus loin en avant, Julie Gauvin voit évidemment le golf dans sa vie.

«J’aimerais aller jouer dans une université ou un collège aux États-Unis. Si j’y parviens, peut-être que ça pourrait m’amener plus loin par la suite», indique celle qui joue au golf depuis l’âge de 8 ans.

Son premier grand rendez-vous de la saison est aura lieu les 27 et 28 juin, alors que le championnat junior de l’est du Canada sera disputé sur les allées du club de Bouctouche.

La semaine suivante, soit du 5 au 7 juillet, Gauvin sera de la partie lors des championnats juniors de golf du Nouveau-Brunswick, une compétition qui sera présentée à Oromocto.