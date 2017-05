Athlétisme: deux Acadiens iront aux Jeux de la Francophonie

Athlétisme N.-B. a procédé aujourd’hui à la nomination des athlètes qui représenteront le Nouveau-Brunswick lors des prochains Jeux de la Francophonie internationale qui se dérouleront à Abidjan, en Côte d’Ivoire à compter du 21 juillet.

Selon Marc Lalonde, président d’Athlétisme Nouveau-Brunswick, la quantité et la qualité des athlètes qui feront le voyage démontrent le développement de ce sport dans la province.

«Cette année, l’équipe d’athlétisme est une des plus grandes qui nous a représenté aux Jeux de la Francophonie; un signe concret démontrant le développement du sport qu’est l’athlétisme au Nouveau-Brunswick. Ces athlètes sont les plus doués de la province et cette compétition internationale sera une étape incroyable dans leurs développements comme athlètes», a-t-il mentionné.

Au total, neuf participants vont porter les couleurs du Nouveau-Brunswick. De ce nombre, deux d’entre eux sont Acadiens.

Jonathan Gionet tentera de s’illustrer au lancer du poids. – Archives

Naomie Maltais, originaire de Val-d’Amour, sera de l’épreuve du lancer du marteau. Pour l’ancienne du Bleu et Or, il s’agit d’un rêve devenu réalité.

«Je m’entraîne depuis plusieurs années afin d’aller aux Jeux de la Francophonie. C’était vraiment important pour moi et un rêve que je voulais atteindre depuis ma jeunesse», a-t-elle mentionné.

La femme âgée de 24 ans ne se fixe pas d’objectifs en vue de cette compétition.

«Mon objectif est juste de battre mon record personnel. Je ne vise pas de position en tant que telle. J’ai uniquement comme désir de continuer à m’améliorer», a-t-elle noté.

Pour sa part, Jonathan Gionet, originaire de Bathurst, sera de l’épreuve du lancer du poids. Le détenteur de deux records provinciaux voit cette nomination comme étant la concrétisation de plusieurs années de travail.

«J’ai mis beaucoup d’heures de travail dans ce sport. Il s’agissait d’un objectif que je m’étais fixé depuis longtemps et je suis fier aujourd’hui de pouvoir dire que je l’ai atteint. Je peux même affirmer que je suis soulagé d’avoir enfin la chance d’y participer», a-t-il indiqué.

Il croit aussi être en mesure de bien performer durant cet évènement.

«Pour l’instant, mon objectif n’est pas encore établi. Cependant, je dois avouer que j’aimerais bien faire partie de la ronde finale», a-t-il mentionné.

Grace Annear, Shelley Doucet, Chris Robertson, Sarah MacPherson, Barry Britt, Elizabeth Macdonald et Alex Witmer sont les sept autres athlètes qui complètent l’équipe du Nouveau-Brunswick.