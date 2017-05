Geneviève Lalonde entame sa saison 2017 en force

Geneviève Lalonde a repris là où elle avait laissé l’an dernier.

La spécialiste du 3000 mètres steeplechase féminin a entamé sa saison en force en fin de semaine dernière en obtenant la médaille d’argent lors de la Payton Jordan Invitational en Californie. Pour la détentrice de la 16e position aux Jeux olympiques d’été de Rio, ce résultat est satisfaisant.

«En début de saison, il est toujours difficile de prédire comment notre corps réagira en compétition. Je crois toutefois avoir connu une bonne performance dans l’ensemble. Avec 600 mètres à parcourir, je me suis détachée du peloton avec une autre concurrente et elle a eu le meilleur sur moi dans le dernier droit. Ce n’est que partie remise», a-t-elle indiqué.

Son chrono de 9m36s88c représente pour l’instant la meilleure marque canadienne cette saison. De plus, ce résultat lui a permis d’obtenir son billet de participation pour les prochains Championnats mondiaux qui se tiendront à Londres au début d’août.

Pour cette femme âgée de 25 ans, ce résultat n’est qu’une première étape dans son processus parsemé de deux grands objectifs. Le premier est d’abaisser de nouveau le record canadien dans cette discipline.

«L’an dernier, j’ai établi une nouvelle marque canadienne avec un temps de 9m30s. Cette année, j’ai l’intention d’abaisser de nouveau ce temps d’au moins dix secondes. Je me sens assez en forme pour le faire et ce résultat me permettra de mieux me positionner dans le classement mondial», a-t-elle noté.

Elle compte aussi se faire remarquer durant les prochains Championnats du monde d’athlétisme.

«Je veux voir ce que je peux faire comme performances dans les rondes finales du Championnat du monde à Londres. L’an dernier, je me suis qualifiée pour la finale olympique, mais je pense que je peux avoir un impact plus important cette année. Je suis en meilleure forme que l’an dernier et je veux que mes résultats le témoignent», a-t-elle indiquée.

Ces objectifs élevés sont directement liés à une prise de conscience à la suite de sa présence aux Jeux olympiques l’été dernier. Après avoir affronté les meilleures coureuses de la planète, elle a réalisé qu’elle n’avait rien à leur envier.

«J’ai vraiment gagné en confiance depuis ce temps. Cette année, je mets mes objectifs encore plus élevés que l’an dernier, puisque j’ai pu réaliser durant ma participation aux Jeux olympiques que j’étais capable de rivaliser avec les meilleures de mon sport. Ma présence en finale m’a vraiment motivée et ouvert les yeux sur le potentiel que je possède et que je peux exploiter», a-t-elle mentionné.

La Néo-Brunswickoise a aussi atteint un autre objectif qu’elle poursuivait depuis un certain moment.

«Je viens tout juste de graduer de ma maîtrise en géographie. Il s’agissait d’un défi de pouvoir combiner mon sport et mes études, mais j’aime bien faire les choses un peu plus difficiles qu’ils doivent être. Je me suis toutefois assuré de m’amuser au travers de ces moments et, par chance, j’ai bénéficié d’un groupe de soutien qui m’a épaulée et encouragée tout au long du processus», a-t-elle affirmé.

En prévision des prochains Championnats du monde, Geneviève compte obtenir des chronos qui lui permettront de participer aux Championnats de la Ligue de diamant.

«Cette compétition est en quelque sorte le grand prix de l’athlétisme. Mon été sera assurément chargé, mais je crois être en mesure de maintenir la cadence autant physiquement que mentalement. La saison s’annonce assurément intéressante.»