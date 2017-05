Christine Johnson raconte son histoire à travers le pole fitness

Christine Johnson a vu beaucoup de similitudes entre la gymnastique, qu’elle pratiquait auparavant, et le pole fitness. - Gracieuseté

La première rencontre entre Christine Johnson et le pole fitness est survenue d’une façon peu ordinaire. En effet, grâce à une amie, elle a été en mesure de se trouver une nouvelle passion qui lui permet d’atteindre un niveau d’excellence insoupçonné.

«J’ai découvert ce sport lors d’un enterrement de vie de fille il y a trois ans et demi. À notre horaire, nous avions réservé une séance de pole fitness au Pink Fitness Studio. Je pratique la gymnastique depuis ma jeunesse et j’ai trouvé qu’il y avait beaucoup de ressemblance entre les deux sports. Peu de temps après ce premier essai, j’ai répété l’expérience et j’en suis passionnée depuis ce temps.»

Son affection pour ce sport et ses habiletés indéniables lui permettront de prendre part, dans quelques semaines, au Championnat canadien de pole fitness qui se tiendra à Vancouver, en Colombie-Britannique.

L’Acadienne originaire de Moncton en sera à sa quatrième compétition.

En 2015, elle a obtenu une troisième position lors des épreuves régionales dans la catégorie amateur. Un an plus tard, cette fois-ci dans la classe semi-professionnelle, la Monctonienne a réussi à se qualifier pour les championnats canadiens après avoir raflé les honneurs de l’épreuve. À sa première présence à ces championnats, elle n’a pas été en mesure de se hisser parmi les trois premières athlètes.

Cette année, elle n’a pas eu à défendre son titre dans une compétition régionale afin d’obtenir son laissez-passer pour Vancouver. Son adversaire la plus féroce a plutôt été une caméra.

«Cette année, il n’y avait pas de championnats régionaux au Nouveau-Brunswick. Nous avons alors eu à produire une vidéo d’audition à des juges. J’ai donc envoyé ma performance et j’ai obtenu mon admission pour l’événement», a-t-elle indiqué.

Comme objectif principal, Christine Johnson souhaite avant tout avoir le sentiment du devoir accompli au terme de ses prestations dans la catégorie pole art, en Colombie-Britannique.

«Mon objectif est de faire la meilleure performance possible. Mon but est de faire connaître mon histoire, de toucher l’audience et de terminer ma routine avec le sentiment du travail accompli. Si je reçois une médaille, je vais être heureuse, mais je veux avant tout être en mesure d’illustrer mon histoire personnelle au travers de mes mouvements», a-t-elle mentionné.

L’objectif de cette femme âgée de 33 ans fait contraste avec celui qu’elle s’était fixé un an plus tôt pour cette même épreuve.

«Aux Championnats canadiens l’an dernier, je n’ai pas été en mesure de remporter une médaille. Il s’agissait de la première occasion où je n’atteignais pas mon objectif. J’ai eu de la difficulté à accepter cet échec, puisque je mets beaucoup d’efforts et de sacrifices pour ce sport. Toutefois, j’ai pu comprendre que le résultat n’était pas nécessairement la raison qui me motivait à pratiquer ce sport. Mon véritable moteur est plutôt le plaisir que j’éprouve lorsque je performe», a-t-elle noté.

Présentement à l’entraînement, elle est à l’étape des derniers préparatifs et aux ajustements de sa routine. En forme physiquement et mentalement, elle croit être en mesure de performer à son plein potentiel durant ce tournoi.

Si elle y arrive, il est à parier qu’elle ajoutera une troisième médaille à sa collection au terme de la compétition.