La Course XTreme de Bathurst prend une pause en 2018

Les caprices de la météo auront eu raison de la Course Xtreme CCNB, qui ne sera pas présentée l’an prochain à Bathurst. Sans faire de mauvais jeu de mots, l’épreuve sur la butte du collège est tombée à l’eau en février, ce qui a laissé un goût amer à l’organisation.

Cette compétition de patinage de vitesse extrême a connu un succès fulgurant en seulement deux ans.

En 2015, une centaine d’athlètes ont dévalé la piste du collège, acclamés par 3000 spectateurs.

L’année suivante, la course a été intégrée dans le circuit mondial de la Coupe Riders. Elle a attiré 136 casse-cous en provenance de huit pays et 6500 spectateurs.

Le redoux des jours précédents avait toutefois donné des maux de tête à l’organisation, qui s’en était bien tirée en mettant les bouchées doubles.

Les organisateurs ont dû se résoudre à annuler la troisième course programmée pour le 25 février. Les températures anormalement élevées pendant la semaine (parfois supérieures à 10 degrés Celsius) ont mis les nerfs de tous à rude épreuve.

Le comité s’est rabattu sur le Centre K.-C.-Irving de Bathurst pour tenir tout de même une compétition.

«Même si nous nous étions pris différemment, nous aurions quand même perdu la glace. Nous sommes encore sous le choc d’avoir dû annuler. La température que nous avons eue en février était exceptionnelle et nous vivons encore le deuil. Ça a été un coup fatal et une pause d’une année va nous faire du bien, psychologiquement», reconnaît Paolo Fongemie, le coprésident de la Course Xtreme.

Pourtant, la réussite du duel se profilait à l’horizon. La piste était plus longue et plus audacieuse. La liste des inscriptions avait grimpé à 145 participants originaires de 15 pays et une foule de 8000 à 10 000 personnes était attendue.

«Nous voulions mettre le paquet cette année pour espérer avoir un jour le Red Bull Crashed Ice. Pour cet événement majeur, Red Bull fait tout. C’est sûr qu’on se bat contre Québec, Ottawa, Edmonton; nos chances étaient donc minimes. Sauf qu’avec une course de grande envergure en 2017, on les améliorait», explique Bruno Richard, l’autre coprésident.

L’ampleur de la déception a été à la hauteur du travail colossal que représente les préparatifs de l’événement, effectués majoritairement par des employés du collège communautaire.

«Le recrutement des bénévoles pour l’événement en tant que tel n’est pas un défi, mais c’est plus difficile d’avoir des gens pour les préparations. Intensément, ça prend six semaines, sept jours par semaine, pour préparer la glace. C’est très exigeant. La semaine auparavant, nous avons eu trois tempêtes et perdu cinq soirs à pelleter la neige», se remémore M. Fongemie, directeur du campus de Bathurst et maire.

«Je lève mon chapeau à ceux qui ont cru dans ce projet fou. La Coupe Riders que nous avons présentée en 2016 était la meilleure de l’histoire encore aujourd’hui. L’impact de cette compétition n’est pas négligeable», met en avant Bruno Richard.

Le directeur du CCNB-Bathurst ne veut cependant pas que l’aventure se termine sur cette fausse note. Il croit qu’un an de réflexion va leur permettre de revenir en force, en repensant le modèle.

«Il faut revoir la formule, mais tout de suite, le découragement fait trop partie de l’équation. C’est unanime que nous ne voulons pas terminer l’expérience, mais prendre du recul pour voir comment mieux faire les choses. Nous allons nous y prendre autrement pour 2019. Soit nous aurons du dégrèvement de personnel ou nous embaucherons. Nous voulons encore avoir un événement grandiose à Bathurst.»

Bruno Richard souligne l’importante délégation de Néo-Brunswickois – ayant fait leurs débuts à l’épreuve de Bathurst – qui a pris part au Red Bull Crashed Ice, à Ottawa, cette année.

Le temps doux avait eu raison de la piste glacée en février. – Archives