EXCLUSIF – Pas de Classique de golf Luc-Bourdon cette année

Il n’y aura pas de 9e Classique de golf Luc-Bourdon, cet été, sur les allées du club de golf de Pokemouche, a appris L’Acadie Nouvelle. L’argent recueilli au fil des années, soit près de 200 000$, sera dorénavant géré par la Fondation communautaire de la Péninsule acadienne.

L’essoufflement des bénévoles appelés à organiser cette activité étalée sur deux jours et le manque de relève expliquent cette décision, a indiqué au journal Dave Cowan, qui avait lui-même laissé la présidence de l’événement en novembre.

«Ça nous fait tous de la peine, a-t-il mentionné. Et ça nous fait de la peine pour les jeunes que nous pouvions aider tout en honorant le souvenir de Ti-Luc. Personne ne voulait que ça se termine de cette façon, mais on en est rendu là. C’est un bel événement et nous ne voulions pas présenter quelque chose faite à l’à-peu-près, sous les standards que nous avions établis. Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont participé à son succès pendant huit ans.»

Même si la volonté de poursuivre ce tournoi de golf était là, il était évident que ça devenait de plus en plus difficile à en assurer l’organisation au fil des années. Selon Dave Cowan, il fallait de six à huit mois pour préparer la Classique.

«Peut-être présenterons-nous quelque chose en 2018, peut-être pas…», a-t-il indiqué, en faisant référence à la commémoration du 10e anniversaire du décès du hockeyeur de Shippagan et défenseur des Canucks de Vancouver, survenu dans un accident de moto entre Shippagan et Lamèque, le 29 mai 2008. Il était âgé de 21 ans.

Une rencontre avec la Fondation communautaire de la Péninsule acadienne est prévue la semaine prochaine afin de voir comment la somme recueillie et déposée dans la Fondation Luc-Bourdon, qui vient en aide aux jeunes sportifs de la relève de la Péninsule acadienne, sera administrée.

«Nous désirons que cette somme soit entre bonnes mains et qu’elle continue, grâce aux intérêts, à aider les jeunes de la région. Nos partenaires depuis le début dans cette aventure seront également rassurés. Cet argent appartient à la communauté et il sera remis à la communauté, comme le souhaitait Luc», a mentionné l’ex-président de la Classique qui avait notamment remis un chèque de 25 000$ à la fondation en 2016.

Le défenseur des Penguins de Pittsburgh et meilleur ami de Luc Bourdon, Kristopher Letang, a été le parrain d’honneur de ce rendez-vous pendant six tournois et il se faisait un point d’honneur d’y être présent. Il a cependant dû s’absenter en 2015 et en 2016 pour des raisons personnelles.

La Classique était également une des rares occasions pour les amateurs du Nord-Est de pouvoir rencontrer des joueurs et des arbitres de la Ligue nationale de hockey.

Sean Couturier, des Flyers de Philadelphie, Pierre-Alexandre Parenteau, un ancien Wildcats de Moncton qui a évolué à Montréal et Toronto, les officiels Ghislain et Luc Hébert, l’ancien porte-couleurs du Canadien de Montréal Mario Tremblay ont notamment été parmi les invités de marque.

On y présentait également, depuis quelques années, la très populaire Antichambre de la Classique, animé par Stéphane Langdeau, de RDS. En 2016, Yannick Lévesque y avait tourné une émission de Hors-jeu 2.0.