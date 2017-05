Midget AAA: les Rivermen de Miramichi déménagent à Bathurst (ajout)

Les Rivermen de Miramichi n’existent plus. Hockey Nouveau-Brunswick a accordé la licence d’exploitation d’une équipe masculine de hockey midget AAA dans la zone D (Nord) au groupe de Hollis Chamberlain, de Bathurst, pour une durée de trois ans.

La rumeur a été confirmée par communiqué, mercredi après-midi.

Ce nouveau club évoluera au Centre régional K.-C.-Irving et disputera le championnat néo-brunswickois de la Ligue de hockey midget AAA du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard contre les Capitals de Fredericton dans la zone A (Ouest), les Vito’s de Saint-Jean dans la zone B (Sud) et les Flyers de Moncton dans la zone C (Est), les autres clubs confirmés.

Le Pride de Charlottetown et le Wild de Kensington représenteront la province insulaire.

Hockey Nouveau-Brunswick a changé sa méthode de gestion de son programme de hockey midget AAA masculin en demandant à des gens intéressés de signifier leur intérêt pour s’occuper d’une licence d’exploitation par zone.

Le groupe de Bathurst, présidé par Hollis Chamberlain, a posé sa candidature en avril et a été préféré au groupe des Rivermen de Miramichi, qui a géré cette formation pendant 28 ans.

«Nous sommes très heureux que quatre franchises aient été accordées. Les personnes responsables de ces franchises possèdent beaucoup d’expérience et de connaissance de la programmation élite et nous avons hâte de constater le succès de chaque programme», a déclaré Todd Pye, président du comité de sélection de Hockey Nouveau-Brunswick.

Chamberlain n’est pas un inconnu dans le monde du hockey midget AAA dans la province. Il avait notamment travaillé à amener la présentation du championnat canadien à Bathurst (la Coupe Telus), en 2002. Cette année-là, Sidney Crosby (Atlantique) et Guillaume Latendresse (Québec) avaient été les principales têtes d’affiche du tournoi.

«Nous avons posé notre candidature en avril et nous avons ensuite fait une présentation de notre dossier auprès de Hockey NB, tout comme Miramichi. Je crois que plusieurs facteurs ont joué en notre faveur. D’abord, Bathurst est un point central de la zone D. C’est important parce que notre bassin de joueurs est très éparpillé (de Saint-Quentin à Kent Centre en passant par le Restigouche, Chaleur, la Péninsule acadienne et Miramichi). Nous avons aussi parlé de l’éducation, un élément prioritaire pour nous, avec des établissements solides comme Bathurst High et l’école secondaire Népisiguit», a expliqué celui qui devrait s’occuper des opérations hockey de cette équipe qui se cherche un nom.

Le groupe de travail s’est rencontré mardi soir et a lancé l’appel d’offres afin de trouver un entraîneur-chef d’ici au début juin. Cela signifie que pour l’instant, Philip Richer, qui dirigeait les Rivermen depuis trois saisons, ne poursuivra pas l’aventure à Bathurst, même si Chamberlain ne ferme pas la porte à son retour.

Une rencontre avec les joueurs invités au camp d’entraînement – il y en aurait 74 dans la mire de la nouvelle équipe, selon Chamberlain – et les parents devrait suivre plus tard en juin.

«Nous obtenons cette équipe pour les trois prochaines années, mais nous visons à long terme. On veut amener chez nous les meilleurs joueurs du territoire et on veut aller les chercher car on veut les développer à Bathurst, Nous voulons mettre en place un programme qui assurera un développement maximum de ces jeunes qui veulent atteindre un autre niveau. Je ne dis pas que nous remporterons le championnat de l’Atlantique, mais nous aurons une formation très compétitive», promet Chamberlain, qui a tenu à féliciter les responsables de Miramichi, dont Bernie Keating et Clarie Hale qui étaient engagés depuis le début de l’aventure des Rivermen, pour leur travail et leur dévouement pendant près de 30 ans.

Des discussions ont également été amorcées avec l’organisation du Titan d’Acadie-Bathurst, car ce sera maintenant possible pour le club de la LHJMQ de surveiller de près les joueurs du nord de la province, fait part le porte-parole du groupe de Bathurst.

«Extrêmement triste» de perdre les Rivermen

Les gestionnaires des Rivermen de Miramichi se sont dits «extrêmement tristes» de perdre leur équipe. Dans un message sur la page Facebook de la formation, on se dit «sous le choc» par le déménagement du club à Bathurst et on promet d’enquêter sur les raisons qui ont poussé Hockey NB à faire un trait sur plus de 25 années d’engagement à Miramichi.

«Notre mandat a toujours été de développer des joueurs de hockey de la région de Miramichi et des environs. Nous voulons continuer à appuyer notre jeunesse qui aime le hockey et qui ont appuyé les Rivermen pendant qu’elle évoluait à des niveaux plus jeunes. Nous étudions différentes possibilités afin de continuer à développer nos joueurs et ce sera notre objectif pour les trois prochaines années», ajoute-t-on, tout en promettant de tout faire afin de récupérer l’équipe après les trois années à Bathurst.

Joint chez lui à Lachute, l’entraîneur-chef aujourd’hui «agent libre» Philip Richer s’est également dit déçu de la décision.

«C’est décevant pour la communauté de Miramichi et pour ceux et celles qui ont fait partie de la vie des Rivermen depuis près de 30 ans. Nous avons suivi le processus de Hockey NB. Nous avons fait notre présentation, mais cela n’a pas tourné en notre faveur», a-t-il déploré, tout en stipulant que l’argument de la centralité ne tient pas vraiment la route.

Sous sa direction, les Rivermen ont terminé au sixième et dernier rang du circuit midget AAA en 2016-2017, avec un dossier de 7-21-7. Ils se sont inclinés en quatre matchs devant Moncton au premier tour éliminatoire du Nouveau-Brunswick.

«Le midget AAA est le niveau le plus difficile à prévoir, argumente-t-il. Il y a les études. C’est aussi à ce moment que les jeunes voient que leurs rêves seront plus difficiles à atteindre.»

Si jamais Bathurst voulait lui offrir le poste qu’il occupait depuis trois ans, Richer se dit prêt à couter, mais il mentionne qu’il a également reçu des offres dont il ne peut pas encore parler pour aller entraîner une équipe de hockey au Nouveau-Brunswick.