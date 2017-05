Un nouveau complexe sportif et communautaire au coeur de Dieppe

Une idée de l'extérieur du nouveau complexe sportif et communautaire de Dieppe, qui devrait être prêt en 2019. - Gracieuseté

Deux surfaces de glace, un gymnase, une piste de marche, une cuisine et une serre communautaire, le projet d’un nouveau complexe sportif et communautaire a été pensé pour les Dieppois de tous âges.

Sur la table depuis plus de 10 ans, le remplacement de l’Aréna Centenaire sera bientôt une réalité. Un nouveau complexe intergénérationnel de 29 millions $ sera construit à côté de l’édifice en fin de vie, le long de la rue du Collège.

La mise en chantier sera lancée au printemps 2018 pour une ouverture prévue à l’automne 2019.

Le groupe de citoyens GoDieppe y travaille depuis décembre 2015, de la conception jusqu’au modèle de financement. Associations d’aînés, clubs de hockey de ringuette, de patinage, de danse et de nombreux groupes ont été consultés par le comité de bénévoles.

L’Aréna Centenaire est vieillissant et doit être remplacé au plus vite. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Depuis des années, les résidants réclamaient l’ajout d’une quatrième surface de glace dans la cité acadienne.

Le complexe intégrera donc une patinoire principale de 1104 sièges et une patinoire secondaire de 324 sièges. Elles seront de format réglementaire selon les standards de la Ligue nationale de hockey, contrairement à la glace de l’Aréna Centenaire qui est beaucoup plus petite.

Le complexe devrait donc régler le problème du manque d’espace.

«Chaque année, les jeunes se voient privés d’heures de glace en raison du manque d’infrastructure», rappelle Nicole LeBlanc, porte-parole de GoDieppe.

Deux des vestiaires et les bancs des joueurs seront adaptés aux sports paralympiques comme le hockey-luge. Mais le complexe ne sera pas ouvert qu’aux amateurs de sports glace. Les amoureux du jardinage pourront visiter la serre en toute saison.

«C’est une idée innovatrice qui nous a été apportée par les jeunes de l’école Mathieu-Martin, explique Luc Elsliger, l’un des bénévoles. On a des jardins communautaires l’été pour lesquels il y a une file d’attente, mais la serre sera ouverte à l’année longue. C’est un aspect du projet qui nous excite beaucoup, on ne voit ça nulle part ailleurs.»

La cuisine, la piste de marche et le gymnase pourront servir tous les groupes d’âge. Le nouveau complexe devrait aussi être en mesure d’accueillir des tournois, des foires, des spectacles, des salons commerciaux et des cérémonies de remise de diplômes.

La municipalité sera propriétaire de l’édifice, elle assurera également la gestion et l’entretien des lieux.

La Ville de Dieppe financera le projet de 29 millions $ à hauteur de 5,5 millions $. Elle compte sur des investissements de 9,5 millions $ du gouvernement provincial comme du gouvernement fédéral.

«Des discussions ont été entamées et les choses avancent bien», assure le maire de Dieppe Yvon Lapierre.

Une campagne de financement de 4,5 millions $ vient compléter le tout. La moitié de ce montant a déjà été amassé.

Construit en 1967, l’Aréna Centenaire coûte de plus en plus cher à entretenir et pose des problèmes de sécurité. Une firme de génie avait recommandé sa fermeture définitive en mai 2011.

«Il fallait toujours réparer le toit de la bâtisse et dépenser jusqu’à 400 000$. Chaque fois qu’il y a une accumulation de plus de cinq centimètres de neige, on doit barrer les portes», rappelle Yvon Lapierre.

L’Aréna Centenaire restera ouvert pendant toute la durée des travaux. Ce qu’il en deviendra ensuite est moins clair.

«Elle sera probablement démolie mais il n’y a pas encore eu de décision finale du conseil à ce sujet», précise le maire de Dieppe.

Les deux terrains de balle adjacents devront être rasés. En remplacement, la municipalité a installé deux autres terrains dans le quartier Lakeburn.

Le projet devrait générer de l’activité supplémentaire dans le centre-ville de Dieppe. Une étude menée par l’économiste Pierre-Marcel Desjardins évalue les retombées à 38 millions de dollars par année.