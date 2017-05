Trois équipes, deux sports et une seule Janik Savoie

Janik Savoie n’a pas eu une seule seconde de repos cet hiver.

La jeune fille âgée de 11 ans originaire de Néguac a réussi un tour de force en s’alignant pour trois formations dans deux sports différents.

Cette gardienne de but a défendu les couleurs de son équipe pee-wee au hockey mineur à Néguac en plus d’évoluer pour les Aigles du Centre scolaire communautaire La Fontaine dans la ligue interscolaire. Elle a aussi été la portière de l’équipe U-12 de sa région au ballon sur glace.

Le plus grand fait d’armes de sa saison est d’ailleurs survenu au ballon sur glace alors qu’elle a eu la chance de participer au championnat provincial québécois U-12. Cette athlète hors pair a pris part aux activités à la suite d’une demande inattendue.

«J’ai participé à un tournoi à Néguac, en décembre, et l’entraîneur de la formation du Québec était présent avec son équipe. Nous avons affronté sa formation et il avait aimé ma performance. Après la rencontre, il m’a rencontrée afin de m’inviter à me joindre à sa troupe pour le championnat provincial», a-t-elle mentionné.

Mieux encore, elle a été nommée joueuse par excellence du tournoi après avoir guidé son équipe vers une médaille d’argent.

«Pour moi, cette récompense m’a permis de me sentir appréciée. Je me trouve extrêmement chanceuse d’avoir pu vivre cette expérience, puisque ce n’est pas tous les jours qu’une joueuse de la région se fait recruter par une équipe d’une autre province afin de participer à un championnat provincial», a-t-elle indiqué.

La jeune fille a surveillé le filet des Aigles du Centre scolaire communautaire La Fontaine dans la ligue interscolaire. – Gracieuseté

Son intérêt grandissant pour sa passion s’explique par son désir de suivre les traces de son frère aîné.

«Lorsque j’étais petite, mon frère jouait au hockey et il était gardien de but. À force d’assister à ses rencontres, j’ai développé le désir de pratiquer ce sport et d’évoluer dans cette position. Il m’a ensuite appris les différentes techniques utiles à mon développement.»

Pour l’hiver prochain, Janik Savoie compte suivre la même cadence.

«Je désire jouer au hockey mineur avec les garçons et être joueuse affiliée dans la ligue féminine. J’ai aussi l’intention de combiner encore une fois le hockey mineur et le hockey interscolaire. Je ne ferme pas la porte au ballon sur glace non plus, mais je ne suis pas certaine qu’il y aura une équipe», a-t-elle ajouté.

Cette jeune athlète n’aurait pas été en mesure de suivre ce rythme effréné sans le support de ses parents. Pour son père, Gérald Savoie, ces sacrifices ont été accueillis favorablement.

«L’année a été éprouvante pour la famille. Moi et ma femme avons fait beaucoup de route cet hiver afin d’offrir la chance à Janik de jouer au sein de ces trois équipes. Sur une période de sept jours, nous étions en moyenne de cinq à six reprises à l’aréna. Toutefois, nous sommes heureux d’avoir fait ces sacrifices pour notre fille», a-t-il indiqué.

Cet homme ne pourrait être plus fier de sa fille.

«Il s’agit d’un exploit d’être en mesure d’évoluer à la position de gardienne de but dans une équipe mixte. Le plus impressionnant dans ceci est qu’elle était capable de compétitionner avec des filles de 10e et 11e année alors qu’elle se trouvait seulement en 6e année. Il y a aussi sa participation au championnat provincial. Bref, nous ne pouvons être plus heureux pour elle.»