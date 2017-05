L’arbitre Jean Hébert s’approche de la coupe Stanley

«On est juste des arbitres ou des juges de lignes, mais on est à l’intérieur des baies vitrées. On fait partie du spectacle.»

Jean Hébert doit parfois se pincer pour s’assurer qu’il ne rêve pas.

Pour la première fois de sa carrière, Jean Hébert va officier une finale d’association de la LNH.

«Je l’ai appris seulement jeudi matin par courriel. C’est encore un peu irréel. On est juste huit gars qui ont été choisis pour ces parties importantes. Comme c’est un groupe très sélect, je me sens privilégié», affirme-t-il.

Il ne peut dévoiler quelle partie il aura la chance de diriger, mais l’officiel acadien promet qu’il va en savourer chaque moment.

«Je ne suis jamais tanné d’entendre l’hymne national. Je réalise toujours que je suis un petit gars de Bouctouche qui est debout sur la ligne rouge, et que même s’il y a des milliers de personnes dans les gradins, c’est toi qui laisses tomber la rondelle sur la glace.»

Et c’est lui qui dirigera la circulation, sous les regards de millions de téléspectateurs.

«On n’était pas assez bon pour se rendre jusque là comme joueur, mais on est quand même sur la patinoire, à l’intérieur des baies vitrées. On a la chance d’apporter quelque chose aux parties. Il y aura un petit peu de moi dans le match, même si tout le monde aura une opinion différente de mon travail», blague-t-il.

À sa septième saison dans le circuit Bettman (325 parties), Hébert se rapproche lentement mais sûrement de la grande finale de la coupe Stanley.

«L’an passé, j’avais fait les deux premières rondes et mon but cette année était de me rendre le plus loin possible. Je n’étais pas sûr qu’on allait faire appel à moi pour la troisième ronde, mais ce fut une belle surprise.»

Même si son travail l’oblige à sauter d’un avion à l’autre et d’être loin de sa famille établie en Floride, l’Acadien ne changerait pas de place pour rien au monde.

«C’est certain que j’étais content. C’est le but de tous les arbitres de travailler tard dans les séries. Ce sont les meilleures parties. On essaie d’en profiter, parce qu’on ne sait jamais si on va avoir une deuxième chance de vivre ça», souligne-t-il.

«C’est plaisant de faire des parties dans des endroits comme Nashville ou Edmonton. La foule était pas mal bruyante et l’ambiance était incroyable. C’était quasiment comme à Bouctouche!»

Sa présence en finale d’association se veut une preuve de l’opinion de ses patrons à propos de son travail.

«Je pense qu’ils commencent à réaliser que je suis constant, juste et que je suis honnête et respectueux du jeu. Avec les années et les parties qui s’accumulent, les joueurs et les entraîneurs t’acceptent et ils savent à quoi s’attendre de toi. Ils sont plus à l’aise avec quelqu’un en qui ils ont confiance dans les grosses parties.»

Mais tout n’est pas rose pour Jean Hébert. Il doit parfois s’enfermer dans sa bulle.

«Le plus difficile, c’est de bloquer tout ce qui se dit, que ce soit des médias ou de tes amis. Surtout dans le cas des équipes canadiennes. Tes amis sont toujours en train de t’envoyer des messages textes ou des courriels parce que tout le monde regarde les parties. Qu’on ait raison ou non dans nos décisions, tout le monde a une opinion et c’est la beauté du hockey.»

Mais dès qu’il est sur la glace, l’officiel de Bouctouche est comme un poisson dans l’eau.

«Ça reste du hockey. Ça ne fait pas de différence que ce soit du junior, du midget AAA, de la ligue américaine ou la LNH», assure-t-il.

«Je pense que cette attitude m’aide dans mon travail parce que je ne vois pas ça plus gros que ce l’est en réalité. La scène est plus grande, les arénas aussi, mais dans le fond, c’est juste une partie de hockey.»

Et quand la saison sera terminée, une autre aventure attendra le petit gars de Bouctouche avec la tenue du premier tournoi de golf Jean Hébert, le 29 juillet.

Cette initiative vise à amasser des fonds qui seront remis aux différentes associations de hockey mineur de la région.

Épaulé par un comité formé de Éric Béliveau, de Jacques Richard, de Maurice Maillet et d’Éric Béliveau, Jean Hébert veut faire une différence dans sa communauté.

«Je me rappelle quand je grandissais, mon grand-père et mes parents s’assuraient que j’avais des patins. Je jouais au hockey chaque jour. Je veux que tous les jeunes aient cette même chance. Le hockey coûte tellement cher de nos jours.»