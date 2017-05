Les Tigres ont-ils un avenir à Campbellton?

Le conseil municipal de Campbellton veut savoir si ses citoyens tiennent vraiment à leur équipe de hockey junior des Maritimes… et aussi à quel prix.

Les Tigres de Campbellton seront de retour au Centre civique Memorial pour la saison 2017-2018, l’engagement financier de la Ville étant assuré.

Mais pour la suite, rien n’est moins sûr.

Dans une lettre envoyée à ses citoyens, la Ville avise qu’elle étudie actuellement la possibilité de se départir de sa licence d’exploitation de hockey junior, donc de mettre fin à son partenariat avec les Tigres. Elle demande par contre leur opinion avant de prendre une quelconque décision.

En tout, quelque 2250 questionnaires ont été distribués. Deux questions y sont posées: croyez-vous que la Ville de Campbellton devrait maintenir les Tigres, et si oui, quelle devrait être la participation financière de cette municipalité dans l’aventure (avec choix de réponse d’un maximum de 25 000$, 50 000$ ou 75 000$).

Le document est également agrémenté de quelques données, notamment les retombées pour la région (environ 175 000$) est les économies potentielles pour la Ville (environ 100 000$ annuellement) advenant le départ de l’équipe. Des données avec lesquelles n’est pas d’accord le directeur général des Tigres, Ian Comeau.

«Je ne sais pas comment on arrive à ces chiffres», avoue-t-il.

«La participation financière de la Ville n’est pas de 100 000$, et selon nous, l’équipe génère beaucoup plus de retombées économiques que ce que l’on avance. On parle de jeunes qui logent dans des familles, d’équipes de l’extérieur qui couchent dans les hôtels et mangent dans les restaurants, d’achats d’équipements auprès de commerçants locaux. Et les soirs des matchs, on attire beaucoup de gens en ville qui vont magasiner et peut-être décider d’aller prendre une consommation dans un bar par la suite. Tout ça, c’est sans parler l’engagement communautaire et bénévole de nos joueurs durant l’année. Les retombées des Tigres pour la communauté vont bien au-delà de ce que l’on avance. Et malheureusement, inscrire cela dans le sondage peut fausser la perception des gens», poursuit M. Comeau.

Outre les retombées financières, le porte-parole des Tigres ajoute qu’il y a tout de même un certain prestige à retirer de cette équipe.

«La Ligue de hockey junior des Maritimes en est une de développement. L’an dernier seulement, cinq de nos joueurs ont fait le saut dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ça fait rayonner la ville», estime-t-il.

M. Comeau était au courant que la Ville jonglait depuis quelques mois avec l’idée de sonder la population. Il trouve par contre que l’envoi de ce questionnaire tombe à un bien mauvais moment, soit alors que l’organisation planche sur l’élaboration d’un plan stratégique quinquennal visant de redresser ses finances et amoindrir la contribution financière de la Ville.

«On est en train de se structurer financièrement, de cogner aux portes de commanditaires et de mettre en place les différentes collectes de fonds. Un sondage comme ça vient jeter une incertitude sur l’avenir de l’équipe. Les gens ne voudront peut-être pas s’associer avec nous à long terme au niveau financier ou s’engager dans l’équipe. Ça peut même nuire à nos ventes des abonnements de saison», souligne-t-il, suggérant que le sondage aurait pu être lancé plus tard dans l’année, même durant la saison.

«Car c’est certain aussi que l’intérêt pour l’équipe est moindre à ce moment-ci auprès du public qu’en pleine saison», ajoute-t-il.

D’abord connus sous l’appellation des River Rats, les Tigres des Campbellton jouent au Centre civique Memorial depuis près de 25 ans. Actuellement, il en coûte de 300 000$ à 350 000$ pour faire fonctionner le club. La Ville a approuvé, à l’intérieur de son budget, une contribution maximale de 70 000$.

Avec une foule estimée à moins de 900 personnes par partie, l’équipe se classe au troisième rang en terme d’assistance dans la ligue lors de la dernière campagne, selon M Comeau.

«Notre but n’est pas d’éliminer les Tigres» – la mairesse de Campbellton, Stéphanie Anglehart-Paulin

«Notre but n’est pas d’éliminer les Tigres. Ce que l’on veut par contre, c’est éliminer le chèque en blanc qu’on leur fait chaque année.»

Interrogée sur le sujet, la mairesse de Campbellton, Stéphanie Anglehart-Paulin, se défend bien de vouloir enterrer le club de hockey junior des Maritimes de sa ville.

«Au contraire, on les aime les Tigres. Ils font partie de la ville depuis tellement longtemps. Cependant, on fait face à certains défis financiers et il est important de se poser la question si on a vraiment les moyens de conserver cette équipe», explique-t-elle.

La Ville vient en effet d’augmenter l’impôt foncier de ses citoyens de 2,5 cents par 100$ d’évaluation cette année et cette hausse peine à combler les nombreux projets que le conseil aimerait mettre de l’avant.

«Je crois que c’est bien que les gens expriment leur opinion, qu’ils nous disent s’ils veulent que l’on continue à financer une équipe de hockey», dit-elle, notant au passage l’importance de distinguer le divertissement que constitue l’équipe des Tigres de Campbellton et les véritables services publics que financent la Ville, comme la Galerie d’Art ou la bibliothèque.

«Il se peut très bien que la grande majorité des répondants au sondage s’exprime en faveur du maintien de notre participation dans l’équipe. Et ce serait bien correct. Ce que je veux, c’est de m’assurer que nos gens, ceux qui contribuent par l’entremise de leurs impôts, aient eu la possibilité de nous le dire, car c’est tout de même une décision importante. On aura eu l’heure juste. Et si les gens appuient les Tigres, j’espère qu’ils vont non seulement le faire sur papier, mais aussi en se rendant aux parties», dit la mairesse.

Mme Anglehart-Paulin promet d’ailleurs de dévoiler les résultats du sondage. La Ville donne quelques semaines à ses citoyens pour remplir le formulaire.