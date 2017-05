Athlétisme: les meilleurs des Maritimes auront l’occasion de s’affronter cet été

La Ligue d’athlétisme des Maritimes est de retour pour une troisième saison, qui prendra son envol samedi à Moncton.

Réunissant les meilleurs athlètes du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île du Prince-Édouard, cette série de compétitions a pour but de faire briller certains des meilleurs athlètes des Maritimes sur la scène locale.

«Par le passé, nos meilleurs athlètes avaient la mentalité qu’ils devaient aller à l’extérieur des maritimes afin de prendre part à des compétitions relevées. Il était alors important pour nous de trouver une façon de les garder dans les alentours. Avec la venue de cette ligue, nous leur offrons non seulement la chance de gagner de l’argent, mais ils bénéficient aussi d’une très belle exposition autant pour eux que pour nous», a indiqué Gabriel Leblanc, directeur technique d’Athlétisme Nouveau-Brunswick.

Pour M. LeBlanc, il est important d’offrir la chance aux jeunes des régions de côtoyer leurs modèles.

«Ces athlètes sont souvent des modèles pour les plus jeunes, alors il est nécessaire d’offrir la chance à la nouvelle génération de voir évoluer ces sportifs localement. Ce n’est peut-être pas pour nos Olympiens, mais éventuellement pour nos futurs olympiens»

Gabriel Leblanc est d’ailleurs heureux de voir que la ligue continue d’augmenter les bourses décernées aux athlètes qui terminent dans les trois premières positions.

«Nous avons augmenté les prix de récompenses pour les gagnants. À chaque année, notre objectif est de hausser le montant d’argent que l’on peut remettre aux détenteurs des trois premières positions.», a-t-il mentionné.

En termes de calibre présenté, les spectateurs seront comblés cet été.

«La saison devrait être intéressante, puisqu’il s’agit de l’année des Jeux du Canada. Il y aura donc beaucoup d’athlètes qui seront en préparation pour cet évènement et qui auront l’intention d’obtenir de bons résultats. Aussi, le vainqueur de l’an dernier dans la catégorie senior, Nick MacMackin, a connu une excellente saison intérieure et il devrait encore une fois se battre pour le titre.

Les athlètes comme Naomie Maltais et Jonathan Gionet qui participeront aux Jeux de la Francophonie Internationale seront aussi présents», a-t-il noté.

Shayne Dobson, champion de sa catégorie l’an dernier, voit aussi d’un bon œil le retour de cette série.

«Il s’agit d’une chance pour tous les athlètes des maritimes de promouvoir notre sport. Nous avons l’habitude d’affronter des adversaires de la même province, mais cette fois-ci nous allons pouvoir nous mesurer à des sportifs de la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard», a-t-il indiqué.

Cet athlète originaire de Campbellton qui a participé aux derniers Jeux paralympiques de Rio ne s’attend pas à un parcours aisé dans l’épreuve du 1500 mètres.

«Le niveau va être relevé dans toutes les catégories. Je suis excité à l’idée de me comparer aux meilleurs des autres provinces. Je crois être en mesure d’obtenir de bons résultats», a-t-il mentionné.

Au total, neuf compétitions se tiendront entre en et juillet, dont trois qui seront présentés à Moncton. En plus de la catégorie senior, il y aura aussi une classe junior et para-athlétique.