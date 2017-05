EXCLUSIF – Un ajout de taille au comité de relance des Aigles Bleus

Plusieurs anciens ont déjà signifié leur intention de s’impliquer dans le processus de relance de l’équipe de hockey masculine des Aigles Bleus de l’Université de Moncton. Vous pouvez maintenant ajouter le nom de Jacques Tanguay à cette liste qui s’allonge de jour en jour.

L’homme d’affaires québécois a confirmé vendredi qu’il allait participer activement et financièrement à l’effort de renouveau du programme de hockey de l’U de M.

«C’est certain que d’aider les Aigles Bleus au niveau financier va faire partie de mes intérêts, de mes intentions dans le futur, surtout avec le travail que Camille (Thériault) a entamé avec les objectifs qu’ils ont», explique-t-il.

«J’ai toujours appuyé l’Université de Moncton parce que j’ai été choyé par cette institution. J’ai eu le privilège de faire mes études en Acadie (en administration) et j’ai toujours voulu redonner à la Fondation par la suite. C’est une université qui me tient beaucoup à coeur», ajoute le fondateur de l’équipe de football du Rouge et Or de l’Université Laval.

«Les Aigles Bleus ont toujours été une inspiration au niveau canadien universitaire. À l’époque où j’étais à l’université, c’était fantastique. Ils ont eu un petit creux, mais il n’y a pas de raisons pour que l’U de M ne redevienne pas une université courue par les joueurs et que l’équipe ne soit pas en mesure de se rebâtir une réputation comme elle avait dans le passé.»

Le copropriétaire des Remparts de Québec se réjouit de la récente nomination de Jean-François Damphousse au poste de directeur des opérations hockey de l’équipe.

En 2014, Jacques Tanguay a été nommé membre de l’Ordre du Canada. On le voit ici en compagnie du gouverneur général David Johnston. – Archives

«Avec Jean-François, ils sont allés chercher un gars de hockey qui a énormément de crédibilité et qui va avoir à coeur l’organisation des Aigles Bleus», mentionne-t-il.

Sauf que Jacques Tanguay affirme que l’argent n’est pas le seul obstacle au développement de l’équipe.

«Le côté financier, c’est une chose, mais je ne pense pas que l’Université de Moncton ou le club de hockey a manqué beaucoup de ressources. Je ne pense pas que ca a été nécessairement le problème», avance-t-il.

«Le recrutement, c’est le nerf de la guerre au niveau universitaire. Aujourd’hui, le recrutement est plus difficile qu’il ne l’était. Avant, le fait d’avoir une université francophone dans les Maritimes était un grand avantage concurrentiel, mais aujourd’hui, les universités anglophones ont également trouvé des arguments pour amener des francophones étudier chez eux», ajoute celui qui a étudié à l’U de M à la fin des années 1970.

«Il va donc falloir qu’on ait des arguments encore plus forts et on va devoir jouer sur la notoriété qu’on avait et qu’on va ravoir pour attirer des joueurs.»

Il croit également que l’équipe de hockey devrait exploiter des nouveaux bassins de joueurs et élargir ses horizons.

«Je peux te dire une chose, même un anglophone peut étudier à l’Université de Moncton sans aucun problème. J’ai réussi dans les dernières années à commencer à aller chercher des athlètes unilingues anglophones (pour l’équipe de football du Rouge et Or). Ils ont un grand défi, c’est certain, mais ils vont sortir avec un bagage extraordinaire de l’Université Laval, en ayant été chercher une deuxième langue, ce qui va être un atout incroyable dans leur carrière», indique le passionné de hockey.

«Ce critère là, à partir d’aujourd’hui, il va falloir qu’à l’Université de Moncton ça devienne un argument de recrutement et non pas un élément négatif dans le recrutement.»

Jacques Tanguay se propose de communiquer avec la direction de l’équipe au cours des prochaines semaines pour jaser de la suite des choses.

«On va en discuter un peu plus avec les personnes responsables, mais c’est certain que mon appui va être là.»

Damphousse ravi

Jean-François Damphousse accueille très favorablement l’implication de Jacques Tanguay.

«C’est certain que le fait d’avoir un ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick (Camille Thériault) et un homme d’affaires comme Jacques Tanguay dire ouvertement qu’ils prennent le programme des Aigles Bleus à coeur et qu’ils veulent s’impliquer, c’est un boost au moral pour tout le monde», affirme-t-il.

«C’est une motivation supplémentaire pour remettre le programme là où les gens de la communauté veulent qu’il soit.»

Le directeur des opérations hockey assure qu’il n’aura aucune hésitation à lui demander conseil.

«Je vais le consulter au besoin à propos d’idées d’opération ou au niveau de la structure du programme. Il a beaucoup d’expérience avec les Remparts et l’équipe de football. Je suis certain qu’il a des concepts intéressants qu’on pourra utiliser à notre avantage. Le fait d’avoir son support, c’est quelque chose de très important pour nous.»