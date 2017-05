Marathon de Fredericton: lutte épique à prévoir

C’est la guerre!

Après Rocky Balboa contre Ivan Drago, après Ben Johnson contre Carl Lewis, après Mike Tyson contre Evander Holyfield et après Sidney Crosby contre Alexander Ovechkin, voici la bataille entre Jean-Marc Doiron et Ryan O’Shea!

Bon, on se calme le pompon tout le monde.

Les deux coureurs vont certainement se faire la lutte, dimanche, lors du marathon de Fredericton.

Mais les deux belligérants promettent qu’il n’y aura pas de violence sur le parcours et que l’affrontement restera dans les limites du sport.

Sauf qu’une belle rivalité est née entre les deux athlètes depuis deux ans.

C’est pourtant la première fois que les deux athlètes se feront face.

«Tout a commencé l’automne dernier quand j’ai fait le marathon de Moncton (courir pour lire)», explique Jean-Marc Doiron.

«Du début à la fin de ma préparation, je regardais le record de Ryan (établi en 2015). Je l’ai battu par une quinzaine de secondes en 2016 (2h39m40s). Je me souviens qu’il m’avait envoyé un message de félicitations après la course. Je mentirais si je disais qu’il n’y a pas un sentiment de rivalité qui s’est immédiatement installée entre nous deux», ajoute l’entraîneur de l’équipe de cross-country de l’Université de Moncton.

«À la surface, c’est évidemment amical, mais c’est clair qu’on est toujours en train de se tester l’un et l’autre. Comme c’est la première fois que je vais courir contre lui, je n’ai aucune idée comment il est comme coureur. Je ne connais pas ses forces ou ses faiblesses. C’est de l’inconnu.»

L’athlète de Colette n’a pas peur de dévoiler sa stratégie.

«Je pense qu’il va partir rapidement, alors que moi je serai plus conservateur. Mon pari est qu’il va ralentir dans les derniers 10km et que je réussirai à le rattraper. Mais c’est un coup de dé.»

Même si la lutte sera intense, la violence ne sera pas une option, assure-t-il.

«C’est plus au niveau psychologique que ça peut se jouer. Si tu remarques que l’autre gars commence à souffler un peu plus dur, tu lui envoies un petit sprint pour essayer de voir s’il va te suivre. Ça se joue de façon subtile. Je ne me sentirais pas bien d’avoir gagné une course après l’avoir fait trébucher ou foncer dans un arbre!»

Ryan O’Shea renonce aussi à ce genre de tactique.

Enfin, presque…

«Non, je ne ferai pas ça. J’ai des gens qui vont faire ça pour moi!», lance-t-il en riant.

«J’ai le même objectif que Jean-Marc, soit de battre le record du parcours (2h34m46s). Pour y arriver, je dois rester patient et contrôler la première moitié de la course. Si je pouvais battre Jean-Marc, ce serait certainement un boni», affirme l’athlète de 33 ans.

«Je serai probablement plus rapide au début parce que je serai plus agressif. Je veux courir en deçà du record. Mais si c’est venteux, je vais probablement courir avec Jean-Marc pendant un bout de temps pour voir si on peut battre le record du parcours. Tant que je termine devant lui, c’est ça la clé.»

D’autres sérieux prétendants comme Greg Sawyer ou Paul Gallant seront aussi au départ dimanche.