Golf: une des meilleures saisons de compétition à prévoir

Même si Dame Nature tarde à nous faire grâce de ses chauds rayons et que la saison de golf 2017 a déjà pris du retard, Tyson Flinn demeure optimiste. Le directeur général de Golf Nouveau-Brunswick affirme que nous aurons droit à une des saisons les plus compétitives des huit ou dix dernières années.

La raison principale qui motive cet élan d’optimisme est que plusieurs jeunes athlètes ont décidé de se rendre en Floride cet hiver pour amorcer leur saison un peu plus tôt.

Nos golfeurs et golfeuses devraient donc être dans une forme splendide dès l’ouverture officielle de la saison.

Sauf que la température refuse de collaborer depuis quelques semaines.

En 2016, Tyson Flinn note que la plupart des terrains ont ouvert leurs portes dès la mi-avril.

Au moment où on se parle, il n’y a qu’une dizaine de surfaces verdoyantes qui accueillent les golfeurs à travers la province.

Il n’y en avait aucune dans la région de Fredericton avant le week-end.

«On s’attend quand même d’avoir une bonne saison. On aura d’excellents terrains pour nos championnats», affirme-t-il.

Le premier grand rendez-vous de la saison est prévu pour le 11 juin, alors que le tournoi quatre balles féminin sera disputée sur les allées du club Gowan Brae, de Bathurst. La semaine suivante, les hommes feront de même, cette fois à Hampton.

Les juniors vont entrer dans la danse les 27 et 27 juin à Bouctouche, à l’occasion des championnats de l’est du Canada. La semaine suivante, ils disputeront le championnat du Nouveau-Brunswick à Oromocto, alors que les golfeurs de niveau pee-wee se donnent rendez-vous les 5 et 6 juillet sur le même terrain.

Le championnat provincial féminin sera joué au terrain de Mactaquac du 9 au 11 juillet, alors que les hommes auront rendez-vous à Sussex la semaine d’après.

Au plan individuel, plusieurs athlètes seront particulièrement à surveiller cet été, mentionne Tyson Flinn. Le premier nom qui lui vient en tête est celui de Calvin Ross, de Fredericton.

«Calvin a gagné son deuxième championnat junior l’an passé et il tentera pour un troisième de suite cet été. Il étudie présentement à l’Université Texas State et on s’attend à ce qu’il nous arrive encore plus compétitif que l’an dernier. Il va sans aucun doute être le gars à battre chez les hommes», indique le directeur exécutif de Golf NB.

Chez les femmes, Flinn pense d’abord à Laura Jones, de Moncton.

«Elle n’a pas gagné l’an passé, mais elle a remporté les titres juniors en 2014 et en 2015. C’est une fille qui a joué avec l’équipe de golf de l’Université Simon-Fraser, en Colombie-Britannique», mentionne-t-il.

Les deux athlètes âgés de 18 ans risquent donc de faire la vie dure à leurs adversaires tout l’été.

Parmi les plus jeunes, l’Acadienne Julie Gauvin, de Dieppe, sera la principale tête d’affiche.

«C’est une joueuse qui va certainement pousser pour décrocher un poste avec l’équipe provinciale cet été. Mais c’est certain qu’elle va avoir du travail à faire. On peut aussi penser à Sara Holt, d’Oromocto. Le championnat junior va être joué sur son propre terrain», explique Tyson Flinn.

Le grand patron de Golf NB mentionne enfin que l’équipe qui représentera la province aux Jeux du Canada à Winnipeg sera nommée le 7 juillet, après le championnat provincial junior.