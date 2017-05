Hockey senior: Dieppe-Memramcook s’ajoute au circuit Nord-Est

La Ligue de hockey senior Nord-Est amorce sa transformation en vue de la saison 2017-2018. Le circuit – qui comprenait toujours les équipes des Hawks d’Elsipogtog, des JC’s de Bouctouche et les Stallions de Montague – a officiellement ajouté une quatrième équipe à la liste, lors d’une réunion qui a eu lieu dimanche soir à Memramcook.

Sous la gouverne des partenaires Barry Bezeau et Yousef Ebrahame, la nouvelle formation de Dieppe-Memramcook devrait succéder aux Commandos de Dieppe, cette équipe de hockey junior des Maritimes qui déménage à Edmundston, comme principaux locataires du Centre Arthur-J.-LeBlanc.

Mais il est toujours possible que l’équipe dispute quelques rencontres à l’aréna de Memramcook.

Barry Bezeau tient à préciser que cette formation ne remplace pas le Au P’tit Mousse de Lamèque, pas plus que les défunts Acadiens de Memramcook.

Il s’agit d’une toute nouvelle entité.

«C’est exactement le même territoire que l’ancienne équipe des Acadiens. Il n’y a rien qui a changé. On a eu des heures de glace à Dieppe, mais ce n’est pas encore totalement négocié», mentionne le copropriétaire de l’équipe.

«Mais il y a aussi une possibilité d’avoir de la glace à Memramcook. Il faudra qu’on analyse tout ça et être certain de notre coup avant qu’on décide dans quel aréna on va jouer. On a jusqu’à septembre pour tout finaliser. Il y a une possibilité qu’on joue aux deux arénas», ajoute-t-il.

«Mais une chose est certaine, je peux t’assurer que ce n’est pas l’équipe de Lamèque qui déménage à Dieppe et que ce n’est pas l’équipe de Memramcook qui revient après une année d’absence. C’est vraiment une nouvelle concession.»

Le nom de l’équipe n’est pas encore choisi, mais on sait déjà qu’on parlera des Bernie’s Insulation de Dieppe-Memramcook.

«Ce n’est pas une surprise, mais on est très content», poursuit celui qui a été entraîneur adjoint depuis plusieurs années à Lamèque.

«On savait que la ligue ne voulait pas fonctionner avec trois équipes. Malheureusement, les équipes du Nord (Lamèque et Restigouche Nord) ont quitté en raison de leur situation géographique. C’est particulièrement malheureux pour Lamèque, qui a gagné deux coupes au cours des cinq ou six dernières années, en plus d’une belle performance au tournoi de la coupe Allan.»

M. Bezeau souhaite d’ailleurs que les deux équipes reviennent éventuellement dans le circuit Roger-Brun.

«Si les deux équipes voulaient jouer l’année prochaine, c’est certain que la ligue serait pas mal heureuse de les accueillir de nouveau. Lamèque n’a pas encore officiellement décidé de prendre une année de congé. Ce n’est pas définitif.»

Selon lui, des nouvelles règles pourraient d’ailleurs aider les équipes plus éloignées ou moins fortunées à réduire leurs coûts d’opération.

«Avec quelques règlements dont je ne peux parler pour l’instant qui ont changé (au niveau des joueurs de niveau 1, notamment), ça pourrait avantager certaines équipes. Il y a des coûts à faire venir des gars de niveau 1. Si on élimine une partie de ça, peut-être que ce serait plus viable pour les équipes du Nord. Ce serait vraiment plaisant de les revoir dans la ligue», affirme-t-il.

Le circuit étudiera aussi la possibilité de recruter deux nouvelles équipes avant la prochaine saison.

Le président Roger Brun ne s’est jamais caché pour dire qu’il aimerait bien ajouter une équipe à Sackville, une en Nouvelle-Écosse (Amherst) et une deuxième à l’Île-du-Prince-Édouard.

«Le président, qui vient d’être réélu pour deux ans, travaille fort pour ramener deux autres équipes dans la ligue. Il a donné aux équipes jusqu’en septembre pour s’organiser», précise Barry Bezeau.

«Ce serait plaisant d’accueillir des nouvelles équipes, mais surtout de garder les équipes qu’on avait à Dalhousie et à Lamèque, deux très bonnes concessions de hockey», mentionne celui qui devrait jouer le rôle de directeur général de l’équipe de Dieppe-Memramcook.

Il va sans dire que ses fils Tommy et Billy devraient s’aligner avec cette nouvelle formation.

Le grand patron précise toutefois que si Lamèque décide de revenir la saison prochaine, les deux joueurs auraient le choix entre les deux équipes.

Il n’a malheureusement pas été possible de parler au président Roger Brun dimanche soir.