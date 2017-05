Jean-Marc Doiron a survécu au marathon de Fredericton

Jean-Marc Doiron visait le record du parcours au marathon de Fredericton, dimanche. En franchissant la ligne d’arrivée, l’athlète de Collette était juste heureux d’avoir réussi à survivre.

Parti trop rapidement, Doiron a dû ralentir considérablement en cours de route, se battre contre une pléiade de douleurs aux jambes et oublier son objectif initial.

Il a quand même trouvé le moyen de terminer au troisième rang de l’épreuve, avec un chrono de 2h44m34s.

Ryan O’Shea (New Maryland) a remporté la course – et le championnat du Nouveau-Brunswick – avec un chrono de 2h37m59s. Greg Sawyer, d’Edmundston, a pris le deuxième rang (2h41m26s).

Le médaillé de bronze reconnaissait que son départ en trombe en compagnie d’Adam Stacey a ruiné sa course.

«Comme prévu, Ryan (O’Shea) a décollé loin devant», raconte-t-il.

«J’ai commencé à accélérer et je me suis dit que j’étais peut-être plus en forme que je ne le pensais. Au 25e kilomètre, Ryan s’est arrêté sur le bord du sentier et je suis passé à côté de lui», poursuit Jean-Marc Doiron.

À ce point, il croyait non seulement à la victoire, mais aussi au record du parcours.

Grave erreur…

«À partir du 30e kilomètre, c’était de moins en moins facile. J’avais tous les symptômes classiques de celui qui a décollé trop vite.»

Ce fut pour lui le début du calvaire.

«Au marathon, une fois que tu as commencé à crasher, tu ne peux plus revenir en arrière. J’ai seulement essayé de tout faire pour survivre. Cinq kilomètres plus tard, Ryan m’a de nouveau dépassé», relate le coureur acadien.

Souffrant et démoralisé, Doiron s’est arrêté à son tour pendant quelques secondes.

«Les dernières 30 minutes de la course ont été de la grosse torture. Ce fut vraiment pénible. J’ai quand même réussi à me traîner jusqu’à la ligne d’arrivée. Je n’étais même plus capable de plier les genoux dans le dernier kilomètre à cause des crampes», souligne-t-il.

«J’étais juste content que ce soit terminé. Mais j’ai appris ma leçon. La prochaine fois, je vais m’en tenir à mon plan de match. Je pense quand même que je n’ai pas à avoir honte d’une troisième position. Mais ce n’est pas ce que je cherchais samedi.»

Paul Gallant, de Memramcook, a terminé au sixième rang avec un rendement de 2h57m53s.

Éric Girard, de Lamèque, a pour sa part pris le neuvième rang avec un chrono de 3h02m14s.

La meilleure femme a été Heather O’Donnell (Meadowvale, Nouvelle-Écosse), qui a franchi la distance dans un temps de 3h03m39s.

La meilleure Néo-Brunswickoise a été Annie Pellerin (Moncton), qui termine avec un chrono de 3h24m12s.

Alexandre L’Heureux (Hanwell) a mis la main sur le titre provincial au demi-marathon, franchissant la distance dans un temps de 1h17m14s.

Jamie McLellan, d’Oromocto, a remporté la course de 10 km avec un chrono de 33m16s. L’Acadien Lars Schwarz, de Fredericton, a terminé au troisième rang avec un temps de 34m45s.

Mitchell Kean (Fredericton) a remporté le 5 km dans un temps de 18m09s.

À noter qu’un peu plus de 30% des finissants ont atteint le standard requis pour participer au prestigieux marathon de Boston.