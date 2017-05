Mondiaux de hockey: Sean Couturier apprécie Paris

Alexandre Pouliot-Roberge

Collaboration spéciale

Cette année, le groupe B des Mondiaux de hockey joue ses matchs à Paris du 5 au 16 mai. En tête du classement, on trouve, sans surprise, l’équipe canadienne avec 13 points récoltés en cinq rencontres avant les duels de dimanche. Le Canada a toutefois démontré qu’il n’était pas imbattable samedi. Les Suisses ont eu raison de l’unifolié en prolongation par la marque de 3 à 2. Comme l’a expliqué Sean Couturier, les favoris du tournoi ont manqué de constance lors de ce match.

«Nous avons bien commencé le match, mais nous avons rapidement dérogé de notre plan. Nous avons essayé de faire des jeux parfaits au lieu de prendre de bons lancers au filet», a noté le no 14 de la formation canadienne.

Sur papier, le Canada a semblé indestructible jusqu’à samedi. L’équipe a toutefois des ajustements à apporter. Les Canadiens ont eu chaud contre les Français jeudi. Sans un but chanceux de Marc-Édouard Vlasic, l’équipe n’aurait peut-être pas remporté ce match au compte de 3 à 2. Couturier voit la défaite de la Suisse comme un avertissement.

«Depuis le début du tournoi, on gagne, mais on ne joue pas aussi bien qu’on le devrait. Il nous faut mieux jouer pour lors de nos prochains matchs.»

La situation est toutefois loin d’être désespérée. Les Canadiens ont tout de même marqué 22 buts jusqu’à maintenant dans ce tournoi, même si aucun d’entre eux n’a été marqué par Couturier. Le joueur de centre des Flyers de Philadelphie n’a joué que trois matchs et il se remet tranquillement d’une blessure.

«J’ai été handicapé par cette blessure durant toute l’année, a indiqué le Néo-Brunswickois âgé de 24 ans. Cela dit, je me sens maintenant mieux. Mes deux semaines de repos (entre la fin de la saison de la LNH et le début du championnat mondial) ont beaucoup aidé. Après le tournoi, j’aurai un mois pour relaxer. Ça va me permettre de revenir en force à l’automne.»

Beaucoup d’amateurs de hockey ont remis en question la participation de Couturier aux Mondiaux. Certains auraient préféré le voir se reposer après l’élimination des Flyers. Sean a toutefois tenu à se présenter à Paris.

«C’est difficile de refuser lorsqu’on est invité par Ron Hextall (le DG d’Équipe Canada est le DG des Flyers)! Je suis très heureux d’y être et de représenter mon pays. C’est ma deuxième participation aux Mondiaux et j’aime toujours participer à ce tournoi. J’espère réellement gagner une deuxième médaille d’or.»

Sean Couturier a remporté sa première médaille à Prague en mai 2015. La capitale tchèque est réputée pour son hospitalité et sa splendide architecture. Paris est toutefois unique. La Ville lumière a réservé l’AccorHotels Arena pour les Mondiaux de 2017, dont elle partage la présentation avec Cologne, en Allemagne. L’amphithéâtre de 15 000 sièges n’a rien à envier à plusieurs arénas de la LNH.

Mais Paris, c’est d’abord et avant tout la capitale mondiale de la Francophonie. Un joueur de hockey francophone ne peut que se sentir chez lui dans la capitale française. C’est une autre raison pour laquelle Sean est très heureux d’avoir fait le voyage.

«C’est une expérience extraordinaire. C’est la première fois que je viens ici et j’y ai beaucoup de plaisir. Paris est vraiment une très belle ville», assure le jeune homme de Bathurst.

Sean Couturier et ses coéquipiers ont obtenu un congé de match et d’entraînement dimanche. Les Canadiens affronteront la Norvège lundi. Ultimement, Équipe Canada fera un saut à Cologne, si tout va bien, où auront lieu les demi-finales et la finale du tournoi les 20 et 21 mai.

L’histoire nous dira si le Néo-Brunswickois sera de nouveau sacré champion du monde.