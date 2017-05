Sud-Est: l’attente tire à sa fin pour les golfeurs

L’attente pour les golfeurs du Sud-Est du Nouveau-Brunswick tire bientôt à sa fin.

En effet, si Dame Nature coopère, les mordus de ce sport pourraient être en mesure de fouler les allées des différents terrains de golf des environs dès cette semaine.

Au Royal Oaks Golf Club de Moncton, on croit que la saison prendra son envol mercredi. Le personnel d’entretien est présentement à l’étape des derniers préparatifs avant la grande ouverture.

«Notre saison s’annonce bien remplie. L’hiver a certainement été long et difficile, mais le terrain est tout de même en bon état. Pour les premières semaines, nous aurons ce que nous appelons des conditions printanières. Toutefois, le parcours s’améliore de jour en jour», a indiqué Jamie Von Wart, gérant du club.

«Plusieurs tournois corporatifs se tiendront ici cet été. Cependant, nous sommes déçus de ne pas tenir d’évènements provinciaux», a-t-il ajouté.

Au Club de golf de la Vallée de Memramcook, le directeur général, Michel Lacroix, songeait à retarder le début des activités qui étaient prévues en fin de semaine. Il vise maintenant le jeudi 18 mai.

«Tout dépend de la température. En ce moment, nous ne croyons pas être en mesure de débuter la saison, car il devrait y avoir des averses tout au long de la semaine», a-t-il mentionné.

Cependant, il ne croit pas que ce léger retard aura un impact sur le reste de la saison.

«Les prévisions météorologiques pour l’été sont très encourageantes. De plus, si l’on se fie aux nombres d’abonnements jusqu’à maintenant, nous devrions avoir une année extraordinaire», a-t-il noté.

Le club de golf devrait aussi recevoir un bon nombre de tournois durant l’été.

«Nous allons présenter des événements corporatifs, mais aussi des compétitions. Je peux déjà confirmer que le tournoi de bienfaisance Guy Dupuis sera de retour. Dans le cas des compétitions, je ne veux pas m’avancer, puisque nous sommes encore en période de pourparlers», a-t-il mentionné.

Un changement important a aussi été apporté afin de faciliter la vie des golfeurs.

«La boutique a rouvert ses portes après avoir été fermée pendant trois ans. Les gens n’auront donc plus à se déplacer au deuxième étage afin de défrayer les droits de jeu. Ils pourront dorénavant payer, prendre leur voiturette et se diriger vers le départ plus facilement», a-t-il conclu.

Pour sa part, le Moncton Golf & Country Club de Riverview a ouvert sa saison le 4 mai. Cependant, les activités ont été interrompues au cours de la fin de semaine suivante à cause du mauvais temps.

Le terrain a ouvert avec deux semaines de retard comparativement à l’an dernier. Il serait justifiable de s’inquiéter au niveau des ventes, mais Marc Robichaud, directeur du golf et joueur professionnel, se montre rassurant.

«Nous avons en moyenne 600 abonnements par saison ici à Riverview. Pour l’instant, nous sommes un peu en retard, mais j’estime que nous reviendrons à la normale sous peu», a-t-il indiqué.

Une nouveauté fera toutefois son apparition près de l’aire d’entraînement et attirera certainement l’attention de plusieurs golfeurs.

«Nous nous sommes procuré un TrackMan. Ce moniteur est utilisé par la grande majorité des joueurs de la PGA, notamment Dustin Johnson et Rory Mcilroy. Nous allons être en mesure d’analyser les élans des golfeurs de façon beaucoup plus précise. Des données telles que la distance, la vitesse de rotation du corps et l’angle de la trajectoire seront disponibles instantanément sur l’appareil mobile de l’individu qui l’utilise», a-t-il ajouté.

Enfin, le Fox Creek Golf Club de Dieppe espérait accueillir ses premiers golfeurs vendredi.

«Il s’agit surtout de la température. Il y a tellement eu d’averses récemment que nous devons réévaluer notre date d’ouverture. Nous allons devoir prendre une décision rapidement, mais notre souhait est de respecter notre calendrier», a révélé le directeur général, Pascal Richard, qui croit qu’il s’agira d’un été très intéressant.

«Nous avons déjà une grosse augmentation du nombre de membres cette année. De plus, nous aurons davantage de juniors sur nos allées. Il sera donc intéressant d’être témoin de l’ambiance qui règnera sur le terrain. Nous voulons avant tout encourager la prochaine génération à jouer au golf», a-t-il indiqué.