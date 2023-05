Assistance personnelle à domicile

Encore une fois, le système de soins de longue durée est mis à dure épreuve, et avec raison.

Nous sommes en face de deux options peu satisfaisantes en ce moment: soit offrir de maigres services de soutien à domicile ou bien prendre la personne en charge et la placer en établissement contre son gré.

Le soutien à domicile répond mal à ceux qui ont des besoins particuliers. Plusieurs ont diverses formes d’incapacité, vivent dans des logements délabrés, n’ont pas de quoi vivre décemment, ont peur de demander des services et souffrent de solitude car ils reçoivent peu de visite. En d’autres mots, leur condition de vie est misérable.

Pour leur venir en aide, il faudrait leur offrir un soutien complet, à commencer par des aides familiales rémunérées adéquatement, des services d’aide aux activités quotidiennes et une assistance sur le plan des soins de santé. Un tel système est coûteux et c’est pourquoi le système préfère qu’elle soit hébergée dans un établissement, souvent à l’hôpital. Il s’ensuit alors un engorgement du réseau hospitalier.

Une option qui fait tranquillement son chemin est celle où la personne continue à vivre chez elle, mais avec un accompagnement adapté. Un tel système lui permet de mener une vie active et de préserver son autonomie.

Pour cela, cependant, elle doit pouvoir décider où et avec qui elle veut vivre, et embaucher une assistante de vie pour l’aider dans ses soins personnels et lui fournir des services en fonction de ses besoins réels.

Cette option est un juste milieu entre les services de soutien à domicile et la prise en charge complète. Elle permet de continuer à vivre pleinement sa vie chez soi en ayant l’assistance personnelle et les aides techniques nécessaires.

Claude Snow

Comité des 12