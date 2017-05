Dieppe imagine son centre-ville de demain

À quoi ressemblera le coeur de Dieppe dans 10 ans? La cité acadienne saura-t-elle bâtir un centre-ville dans lequel les résidants viennent se promener et passer du temps? C’est en tout cas le rêve de certains.

La firme de consultation WSP Canada a présenté lundi soir sa vision pour le centre-ville de Dieppe. Leur plan directeur imagine un centre-ville accessible par différents moyens de transport, où l’on pourrait marcher facilement et s’arrêter dans des espaces verts.

John Tassiopoulos, spécialiste en design urbain, recommande à la cité acadienne d’attirer davantage de restaurants et de cafés au coeur de Dieppe et d’embellir les rues centrales avec des arbres et des aménagements paysagers.

«Pour revigorer le centre-ville, il faut commencer par créer les conditions pour lesquelles les gens veulent venir marcher dans cette zone. Ça veut dire donner des possibilités pour des services, des restaurants et des commerces. Ça veut dire aménager une belle rue bordée d’arbres qui n’est pas interrompue par des entrées de bâtiments commerciaux et qui donne envie de s’y déplacer à pied.»

Il suggère donc de favoriser les développements résidentiels et commerciaux le long de l’Avenue Acadie et de la rue Champlain. L’idée est de créer des corridors piétonniers aux alentours la Place 1604, afin de proposer une expérience différente de la Place Champlain.

«Cela doit devenir l’endroit pour dîner, pour prendre un café ou pour participer aux activités communautaires», explique M. Tassiopoulos. Il appelle la municipalité à encourager les résidants à s’établir au centre-ville et à créer davantage de proximité.

«Il faut faire en sorte qu’il y ait une masse critique de population qui vit à proximité. Vous devez diriger la croissance de la ville vers son centre. Si le développement se fait un peu partout, votre centre-ville sera éparpillé et différentes choses vont se passer à différents endroits», précise-t-il.

Un centre-ville vivant

La firme propose également de renouer le lien avec la rivière Petitcodiac, en créant un parc public sur l’Avenue Virginia, au bord de l’eau, à quelques pas de la Place 1604.

Plusieurs recommandations sont directement issues d’une consultation publique et d’un sondage en ligne mené auprès de 700 citoyens.

Un grand nombre d’entre eux réclamaient davantage de sentiers et de pistes cyclables, mais aussi plus d’immeubles résidentiels au centre-ville et de lieux où se restaurer.

«Il faut rendre le centre-ville vivant… Il faut des lieux de rassemblement, on commence à voir ça à la Place 1604, mais il en faut plus», estime Paul Belliveau, citoyen impliqué de longue date dans la vie municipale.

Contrairement à d’autres municipalités comme Moncton ou Fredericton, Dieppe a vu son centre-ville naître il y a seulement quelques années. Si les défis pour en faire un lieu vivant sont grands, les possibilités le sont aussi, note Louis Godbout, directeur général d’Expansion Dieppe.

«Notre futur complexe intergénérationnel sera tout près de la Place 1604, tout comme la rivière Petitcodiac, il faut penser dès maintenant comment on pourrait relier tout ça ensemble», dit-il.

«Dans un centre-ville ancien et bien développé comme celui de Fredericton, il y a un cachet architectural et une harmonie, mais s’ils veulent changer des choses c’est plus difficile. Nous, on a le privilège de pouvoir créer notre centre-ville de toute pièce, avec peu d’infrastructures qui nuisent à la créativité.»