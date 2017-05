Échec du regroupement: «On est un peu ébranlé»

Après quatre années de démarches, une majorité des électeurs de dix DSL des îles Lamèque et Miscou ont rejeté un projet de regroupement pour former une nouvelle communauté rurale. 1600 personnes ont voté contre le regroupement, alors que 725 personnes étaient en faveur. Le taux de participation pour ce plébiscite était de 74%%.

Lundi soir, une cinquantaine de partisans du projet se sont rassemblés dans le sous-sol du restaurant Au P’tit Mousse, à Lamèque, pour suivre les résultats de la soirée électorale. La déception dans la salle était palpable lorsque les résultats ont été annoncés par Élections NB vers 20 h 30.

Malgré les résultats, Bernard Noël, porte-parole du groupe Deux îles, une communauté, est tout de même fier du travail accompli par les nombreux bénévoles. Il souhaitait cependant que la soirée se termine autrement.

«On est un peu ébranlé, on va l’avouer, mais on vit dans une démocratie. On accepte le résultat. Je trouve ça un peu malheureux cependant, parce qu’il y a un grand potentiel de développement dans nos communautés, surtout au niveau touristique . Nous vivons dans un très beau coin de pays.»

Pour encourager la population à appuyer le projet, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a même annoncé son intention d’accorder un montant supplémentaire de 280 344$ aux citoyens des dix DSL, à condition qu’une majorité d’entre eux soutienne le regroupement municipal.

L’argent permet aux municipalités de mener des projets de construction ou de réparation d’infrastructure. La réparation et l’entretien de terrains de jeux, de patinoires, de centres communautaires et de plages figurent parmi les projets admissibles.

Les partisans du regroupement ont tenté de persuader les opposants avec cet argument, mais sans succès. Deux îles, une communauté y voyait plusieurs autres avantages, dont le potentiel de développer des projets communs pour l’ensemble des communautés.

Selon Bernard Noël, le statu quo n’est plus une option.

«On a perdu 10% de notre population au cours des dix dernières années. Si la tendance se maintien, il sera encore plus difficile de maintenir nos services. Il faudra trouver d’autres solutions et d’autres façons de faire pour développer nos communautés.»

Steven Hughes espérait que le Oui l’emporte, mais à la fin de la soirée, il était heureux que les gens aient pu s’exprimer par le biais d’un plébiscite.

«Je ne suis pas déçu. Toute la population a voté. Nous vivons au Canada, c’est de même que ça marche ici. Dans d’autres pays, ils n’ont pas le luxe de voter. Je vis dans le meilleur pays au monde. C’est une belle démocratie et les gens se sont exprimés.»

L’idée d’un regroupement est née en février 2013 lorsque cinq DSL des îles Lamèque et Miscou ont demandé au gouvernement provincial de lancer une étude de faisabilité sur le regroupement des deux îles. À ce moment, l’objectif était d’évaluer les avantages et inconvénients d’un projet de fusion municipale par le biais d’une étude de faisabilité.

Près de 4000 personnes des DSL de Cap-Bateau, Petite-Lamèque, Pigeon Hill, Haut-Lamèque, Miscou, Ste-Cécile, Pointe-Canot, Coteau-Road, Pointe-Alexandre et la paroisse de Shippagan étaient appelés à se prononcer.

Revoir les règles du jeu

De son côté, l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick a exprimé sa déception dans un communiqué de presse. Le président de l’organisme et maire de Petit-Rocher, Luc Desjardins, croit que la province doit revoir les règles du jeu.

«C’est bien documenté et l’AFMNB le répète depuis de nombreuses années : il existe une multitude de barrières fiscales et administratives qui nuisent à la faisabilité des regroupements et qui finissent par convaincre une majorité de gens à préférer le statu quo. C’est dommage pour les nombreux leaders dans les DSL et les municipalités qui ont travaillé fort pour développer une proposition réaliste et un scénario budgétaire tout à fait raisonnable. Somme toute, l’existence de ces barrières et l’absence d’incitatifs significatifs font en sorte qu’il est extrêmement difficile de convaincre une majorité de gens et de gagner un plébiscite».