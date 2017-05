Haut-Madawaska: Jean-Pierre Ouellet devient le premier maire

Jean-Pierre Ouellet reprend son veston de politicien et devient le premier maire de la nouvelle Communauté rurale du Haut-Madawaska.

La nouvelle entité municipale comprendra les anciens villages de Saint-François, de Clair, de Baker-Brook et de Saint-Hilaire ainsi que six districts de services locaux.

L’ancien député provincial l’a emporté avec 1064 voix. Il a ainsi devancé ses deux opposants, Réginald Nadeau et Louis LaBrie qui ont respectivement obtenu 506 et 279 votes.

«La réaction des gens lors du porte-à-porte me laissait croire que mes chances étaient bonnes. J’ai commencé ma campagne très tôt dans les médias sociaux. J’ai sondé le pouls des gens. Je suis passé par les résidences et j’ai visité les entreprises. Je savais qu’il y avait un momentum qui se dégageait, mais on n’est jamais certain tant que le résultat n’est pas connu», a déclaré M. Ouellet, domicilié à Baker-Brook.

La nouvelle entité entrera en vigueur le 1er juillet. Les défis seront nombreux dans ce court mandat de deux ans et demi.

«Le premier défi sera d’assigner les conseillers aux différents postes municipaux pour réaliser les projets que l’on voudra faire. Il faudra aussi embaucher l’équipe de gestion. Je veux que la Communauté rurale du Haut-Madawaska soit accueillante, transparente et entrepreneuriale. On va s’atteler à la tâche», a ajouté M. Ouellet.

Le candidat Réginald Nadeau, de Saint-Hilaire, a accepté le choix de la population.

«Je sentais que la population allait me faire confiance, beaucoup plus que le résultat obtenu. Je suis un nouveau politicien et je suis conscient que la machine électorale a fait sortir le vote en faveur de M. Ouellet. J’espère que le nouveau conseil va respecter l’étude de faisabilité qui a mené à la création de ce regroupement municipal», a-t-il indiqué.

Quant à Louis LaBrie, du District des services locaux du Lac Unique, il s’est dit plus que surpris du résultat.

«J’avais l’impression d’aller chercher plus d’appuis. Si je me fie aux résultats, ça veut dire que je n’ai pas récolté beaucoup de votes dans les trois quartiers autres que le mien», a-t-il analysé.

Dans le quartier 1 de Saint-François, Pierrette Bouchard et Rino Levasseur ont été élus. Dans le quartier 2 de Clair, Carl Sawyer et Steve Cyr seront les deux conseillers en fonction.

Dans le quartier 3 de Baker-Brook, deux anciens maires, Georges Michaud et Francine Caron, agiront à titre de conseillers. Dans le quartier 4 de Saint-Hilaire, la population a fait confiance à deux nouveaux venus en Michel Morin et Nathalie Toussaint.