Victoire écrasante du Non à Lamèque-Miscou (vidéo)

Vote pour le regroupement des îles Lamèque et Miscou. - Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

Les résidants des DSL des îles Lamèque et Miscou ont dit non, lundi, au projet de regroupement. Un plébiscite a eu lieu. Les résultats sont sans appel: 1600 contre, 725 pour.

Pas d’exclamations de joie au bureau du directeur du scrutin, à Haut-Lamèque, quand le décompte des voix a été dévoilé, aux environs de 20h30.

Mais pour celles et ceux qui étaient opposés à ce regroupement, l’heure était à la fête.

«La démocratie s’est exprimée et elle a gagné», exulte Ronald Ward, le président du comité du non.

Il a patienté jusqu’à l’annonce officielle des résultats.

«On avait des craintes de tricherie. Non, ce plébiscite s’est déroulé en bonne et due forme. Tout est correct», déclare-t-il.

Selon lui, ce qui a fait la différence est la sincérité de leur action.

«On ne vendait pas de projets. Nous, on défendait les DSL et on disait la vérité. C’est un vote historique», souligne-t-il, en référence au taux de participation.

Il atteint 74%. Lise Lanteigne, de Côteau Road près de Pigeon Hill, crie elle aussi victoire.

«Je suis pour le regroupement, mais pas celui qui nous était proposé.»

Le point d’accroche: la représentativité du territoire au conseil municipal, telle qu’elle était prévue (huit conseillers municipaux et un maire).

«Les chiffres ne correspondaient pas à la réalité. Nous autres, les DSL, nous n’étions pas suffisamment représentés. J’avais le sentiment de perdre ma voix.»

C’est dire si accomplir son devoir électoral lui importait lundi.

«C’est le vote le plus facile que j’ai eu à faire.»

La résidante de ce district de services locaux retiendra une chose de cette procédure, qui a pris fin lundi soir.

«Avant ça, je ne savais pas ce qu’était un DSL et comment fonctionnait la gestion municipale. Maintenant, on est informé.»

Ronald Ward est soulagé. D’après lui, le pire a été évité.

«Si c’était passé, ça aurait été la dictature. On aurait rien pu dire contre Lamèque et Sainte-Marie-Saint-Raphaël. On serait passé sous leur contrôle.»

Celui qui vit sur l’île de Miscou reste vigilant cependant. Il est persuadé que «le gouvernement va revenir à la charge».

«J’entends déjà parler d’un grand regroupement qui engloberait nos îles et Pokemouche.»

Tout comme Lise Lanteigne, il n’est pas farouchement opposé à l’idée de se rallier à d’autres territoires.

«Mais on veut des garanties, on veut garder notre indépendance», prévient Ronald Ward.