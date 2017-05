Arrestation musclée à Lamèque: l’accusé plaide non coupable

Éric Duguay, de Haut-Lamèque, a plaidé non coupable à deux chefs d’accusation: harcèlement criminel et refus de se conformer à une ordonnance de probation. Son procès aura lieu le 8 novembre à la Cour provinciale de Caraquet.

L’homme âgé de 33 ans a été arrêté au début avril à Lamèque par des policiers lourdement armés. La scène d’arrestation a été vu par plusieurs. Le volume du trafic sur les routes de Lamèque était plus élevé en raison d’un tirage de la loterie de la chasse à l’as.

Éric Duguay a été libéré sous conditions la semaine dernière.

Il doit notamment garder la paix et la bonne conduite. Il doit aussi continuer de recevoir des traitements psychiatriques et psychologiques. Il lui est aussi interdit de prendre contact avec la présumée victime, sauf par l’intermédiaire d’un avocat et de posséder des armes à feu.

À la suite de son arrestation, il a subi une évaluation psychiatrique de 30 jours pour déterminer s’il est apte à suivre un procès et s’il était atteint de troubles mentaux au moment de l’infraction qui lui est reprochée.

Selon la GRC, au moment de son arrestation, l’accusé avait accès à des armes, mais la sécurité du public n’a jamais été en danger.