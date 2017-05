Bathurst: révision de la politique linguistique et nomination d’une coordinatrice

La Ville de Bathurst met à jour sa politique sur les langues officielles et, dans la foulée, nomme une coordinatrice, nulle autre que l’avocate municipale, afin d’enquêter sur les plaintes éventuelles et s’assurer que toutes les mesures qui y sont consignées sont respectées.

La dernière révision de la politique linguistique de la municipalité remonte à 20 ans. Plusieurs dispositions, qui se retrouvent dans le document renouvelé, sont tout de même en vigueur depuis de nombreuses années.

Par exemple, l’établissement d’un profil linguistique pour chacun des postes municipaux ou des cours offerts aux employés qui veulent apprendre une langue seconde.

La Ville de Bathurst prend le soin de préciser qu’aucun employé ne perdra son emploi en raison des dispositions prévues.

«C’est en 1979 que la Ville de Bathurst s’est dotée de sa première politique sur les langues officielles. Elle a été révisée en 1988 et par la suite en 1997. En 2002, la province du Nouveau-Brunswick s’est dotée de la Loi sur les langues officielles. Donc nous avons décidé de procéder à une révision afin de refléter les pratiques actuelles qui ont cours à la Ville de Bathurst», résume l’avocate Johanne Thériault.

«Les objectifs sont d’offrir les services au public et les communications dans les deux langues officielles. Divers sujets sont traités, en autres, l’offre de service, la dotation du personnel, la formation linguistique offerte aux employés, les plaintes et finalement le rôle ainsi que les responsabilités attribués aux différents intervenants dans l’offre et la prestation des services municipaux dans les deux langues officielles», ajoute-t-elle.

Le public peut faire une plainte s’il croit que ses droits linguistiques ont été lésés. Le processus sera déclenché très rapidement en vue de l’enquête et des solutions seront apportées pour remédier à la situation s’il s’avère que la doléance est fondée.

L’avocate précise que la Ville ne fait l’objet d’aucune plainte dans l’immédiat. D’ailleurs, chaque année, elle dressera le portrait général dans le cadre d’un rapport sur les langues officielles.

Ces modifications surviennent alors que Me Thériault fait le grand ménage dans les arrêtés et les politiques municipaux.

C’est ainsi que près d’une dizaine de politiques viennent d’être abrogée, comme celle sur l’usage du tabac sur les terrains appartenant à la Ville, une en lien avec la santé et la sécurité au travail, ou une autre visant la sécurité au volant.

«Le mandat de Mme Thériault est de réviser les arrêtés et les politiques de la municipalité. Elle doit recommander de les bannir ou de les modifier. Celles qui ont été annulées, c’est parce qu’elles étaient une forme de politique administrative et non pas du conseil municipal, ou qu’elles étaient déjà contrôlées par les lois provinciales», a expliqué André Doucet, le directeur général de la Ville de Bathurst.

Il est prévu que ce type de documents soit revu tous les deux à quatre ans.