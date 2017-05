Le boulevard Broadway aura bientôt fière allure

L’important projet de revitalisation du boulevard Broadway, à Grand-Sault, devrait débuter au cours des prochains jours.

Le projet implique le remplacement des trottoirs, des bordures ainsi que des travaux d’infrastructures aux réseaux d’aqueduc et d’égout et permettant d’évacuer plus efficacement l’eau de surface.

Les élus municipaux et la communauté d’affaires attendent depuis un bon moment cette cure de rajeunissement de l’importante artère commerciale qui n’avait pas subi de travaux majeurs depuis une trentaine d’années.

Réunis mardi dans le cadre d’une assemblée spéciale du conseil municipal, les élus de Grand-Sault ont adopté une résolution visant à accepter une soumission reçue de l’entreprise Falls Construction au montant de 6 157 095$ plus taxes.

La résolution stipule que le projet sera réalisé sur une période de deux ans, alors qu’il devait à l’origine s’échelonner sur une seule année.

La première phase des travaux touchera la portion qui est située le plus à l’ouest du boulevard.

Le maire de Grand-Sault, Marcel Deschênes, a indiqué que 45% des travaux seront réalisés en 2017, avant que ceux-ci ne se poursuivre au printemps 2018.

La municipalité affirme qu’elle fera tout ce qui est humainement possible pour éviter de perturber la circulation et de nuire à l’accès aux commerces.

«Il va falloir être vigilant pour ne pas endommager le réseau de fibre optique qui est sous terre», a tenu à souligner le conseiller municipal Renaud Ouellette.

Selon Marcel Deschênes, le boulevard aura une bien meilleure apparence une fois que ceux-ci seront complétés, même s’il ne changera pas complètement de visage.

Le boulevard Broadway est la rue la plus large située à l’est de Winnipeg, soit une distance de 125 pieds d’un trottoir à l’autre sur une distance de 1,2 km.

«Le boulevard Broadway est unique en son genre. Les gens aiment son architecture et se balader sur le boulevard», a indiqué le maire de Grand-Sault.