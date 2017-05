Le Centre des jeunes de Bathurst se chargera du parc Atlas

Pointe-Verte semble voir la lumière au bout du tunnel, après avoir perdu plusieurs services au cours des dernières années. Le Centre des jeunes de Bathurst a pris les rênes du parc Atlas, la propriété de la Légion royale canadienne est en voie d’être vendue et l’école Séjour-Jeunesse, qui n’accueillera plus d’élèves à partir de juin, va changer de vocation.

Depuis son ouverture, en 1990, le site récréotouristique du parc Atlas a toujours été un fardeau financier pour le village de Pointe-Verte, ne générant pas assez de revenus.

Le Centre des jeunes est venu à la rescousse, en concluant une entente de deux ans avec la municipalité pour prendre en main le parc Atlas. La nouvelle direction ne tire pas un trait sur les activités existantes. Elle veut au contraire en offrir plus, tout en établissant au parc un bureau satellite de l’organisme dédié à la jeunesse.

«Le village n’avait pas les moyens et le personnel pour développer le parc. Le centre des jeunes a déjà les ressources humaines. Le conseil d’administration a décidé d’agrandir en offrant les mêmes services qu’à Bathurst. Toutes les activités continuent, que ce soit la pêche, les spectacles, la location des installations, le petit restaurant. Nous tenterons de rendre le parc encore plus touristique en créant d’autres événements», affirme Josh Ouellette, le président du Centre des jeunes de Bathurst et conseiller municipal de Pointe-Verte.

Les autorités municipales vont poursuivre leurs investissements dans les deux prochaines années.

«Nous avions déjà réservé de 25 000$ à 30 000$ dans le budget pour ça, donc nous allons les aider à promouvoir le parc et nous occuper du déblaiement de la neige. Avec les revenus qu’ils vont faire, ils pourront faire des réparations», a indiqué Normand Doiron, le maire.

Si la gestion s’avère un succès, le centre des jeunes se réserve un droit d’acheter le parc Atlas.

Séjour-Jeunesse

La décision a été prise, l’automne dernier, de fermer l’école, en raison du faible nombre d’élèves (36 enfants de la maternelle à la huitième année). Un groupe de bénévoles a consulté les citoyens de la région Chaleur, en mars, pour transformer l’établissement en un centre communautaire de création, prenant la forme d’ateliers qui touchent divers aspects.

Le dossier a évolué rapidement, puisque la coopérative La Barque est nouvellement incorporée, un site web créé.

«Les idées fusent de partout. Il y a beaucoup d’enthousiasme. L’atelier en ébénisterie est central, parce que c’est la genèse de notre projet. Pour générer des revenus, il y aura une salle de conférence, avec tout l’équipement et une salle de réunion pour de la formation. Si tout va bien, à partir d’août, nous pourrons offrir ces locaux», dit Euclide Chiasson, le président du comité provisoire.

«Nous profitons d’une situation qui est déplorable, mais si nous pouvons donner à l’école une seconde vie, ça va être formidable», note-t-il.

L’établissement demeurera la propriété du District scolaire francophone nord-est jusqu’en juin 2018. L’organisation prendra en charge le déneigement et les coûts de chauffage, ce qui permettra à La Barque d’établir ses assises.

Légion

Le sort de l’édifice de la Légion royale canadienne, qui est à l’abandon depuis belle lurette, est aussi sur le point d’être scellé. Le conseil municipal l’a mis sur le marché il y a un an et demi. Deux acheteurs sérieux se sont manifestés dans les derniers temps. Un projet a retenu l’attention.

«Nous avons eu deux propositions. Pour celle qui a été acceptée, il faut changer le plan de zonage pour permettre à l’entreprise, qui est dans le domaine de la construction, d’utiliser le terrain et le bâtiment. S’il n’y a pas d’objections, le promoteur va être en position de l’acheter. Nous visons juin pour finaliser le tout», a fait savoir le maire Doiron.

À un moment, il fut question d’y déménager le centre communautaire de santé. Celui-ci a finalement déménagé dans le centre de services de la Caisse populaire, qui a fermé ses portes à l’automne 2013.