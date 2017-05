Codiac Transpo: un manque de chauffeurs entraîne une diminution des services

Le manque de chauffeurs entraîne une diminution des services chez Codiac Transpo. Le service de transport en commun du Grand Moncton doit faire appel au secteur privé pour maintenir certains itinéraires.

Codiac Transpo a annoncé, lors de la réunion de lundi soir du conseil municipal de Moncton, que des modifications seront apportées à l’horaire de plusieurs trajets en raison d’une pénurie de chauffeurs d’autobus. Ces modifications entreront en vigueur dès le 4 juin.

«C’est une mesure temporaire pendant que nous cherchons à recruter des chauffeurs, nous prévoyons rependre notre service normal en septembre», a précisé par communiqué Don MacLellan, directeur général, Services de protection communautaire.

Plusieurs itinéraires en soirée, entre 19h et 21h45, ainsi que les samedis et dimanches, se feront dorénavant aux heures plutôt qu’au 15 minutes dans certains cas.

Sur le campus de l’Université de Moncton, les autobus 61 et 61B Elmwood circuleront sur l’avenue Université et l’avenue Morton, mais n’emprunteront plus l’avenue Antonine-Maillet et la rue Pascal-Poirier.

Aussi, un sous-traitant privé assumera le service de l’autobus qui effectue le trajet des hôpitaux et fera la navette de la Côte magnétique pour trois mois.

Codiac Transpo a également lancé une campagne de recrutement afin de faire face à la pénurie de chauffeurs.

L’ensemble des modifications aux horaires pourront être consultées sur le site web du service de transport en commun, codiactranspo.ca.

– Plus de détails à venir