L’embauche d’un travailleur étranger: un long chemin de croix

La baisse démographique et la pénurie de main-d’œuvre sont deux caractéristiques du Nouveau-Brunswick. Les chiffres du dernier recensement et les complaintes de patrons de grandes et petites entreprises l’attestent. Pour endiguer le phénomène, beaucoup prônent l’immigration comme solution. Derrière le discours, la réalité n’est pas aussi rose.

Ce mois-ci, Jessy Lajeunesse fête les quatre ans de son resto-bar, le Up’n Down, à Tracadie. Depuis ses débuts, il peinait à recruter un cuisinier compétent sur qui compter.

«J’ai eu des gens, mais ils ne faisaient pas l’affaire», avoue le restaurateur.

Une situation problématique.

«J’étais obligé de mettre moi-même les bouchées doubles.»

L’automne dernier, une employée du Réseau de développement économique et d’employabilité du Nouveau-Brunswick (le RDÉE) l’a approché pour lui suggérer d’embaucher un travailleur étranger.

«Le programme de mobilité francophone est un des dispositifs qui permet ça», renseigne Sandrine Saugrain, gestionnaire en employabilité et responsable du dossier immigration au RDÉE.

De prime abord, Jessy Lajeunesse n’était pas convaincu.

«J’ai eu des réticences. Je ne savais pas dans quoi je m’embarquais. Finalement, j’ai dit oui.»

Sandrine Saugrain lui a soumis trois candidatures. Au terme d’entretiens d’embauche via Skype, le commerçant de Tracadie a fait son choix: il a souhaité engager Laurent Lethi, un ancien propriétaire de restaurant à Grenoble près des Alpes françaises.

Pour concrétiser l’arrivée de son nouvel employé, Jessy Lajeunesse a dû s’inscrire en ligne, remplir moult dossiers…

«C’était très compliqué. C’est devenu un cauchemar bureaucratique. Heureusement que le réseau m’a accompagné, sinon j’aurais abandonné.»

Mêmes complications du côté du Français.

«Il m’a fallu fournir beaucoup de documents. J’y ai passé cinq à six heures par jour pendant une semaine complète. Je restais motivé, je suis d’un naturel persévérant. M’installer au Canada est un rêve que j’ai depuis longtemps, ce n’est pas ça qui allait m’arrêter», déclare le cuisinier.

Ce qu’il redoutait, en revanche, c’est que son employeur laisse tomber.

«Je pensais que ça prendrait quelques semaines avant d’avoir tous mes papiers en règle. J’ai attendu trois mois.»

Laurent Lethi est arrivé en mars.

«Ç’a été tout un stress, mais on en est venu à bout», conclut Jessy Lajeunesse qui ne regrette rien. C’est un bon match entre nous.»

Celui qui est désormais son co-chef cuisinier est tout aussi content.

«J’ai hâte que ma femme et mes deux enfants viennent me rejoindre. J’ai trouvé une maison pour nous tous et l’école pour la rentrée. Ils arrivent fin juin.»

La belle histoire est bien partie pour durer. La lourdeur administrative a pourtant failli la compromettre et ce cas n’a rien d’inhabituel. En matière d’immigration, c’est le gouvernement fédéral qui a le dernier mot, en accordant ou en refusant les précieux sésames.

Depuis l’élection du premier ministre, Justin Trudeau, des actions concrètes pour encourager et simplifier l’immigration ont été mises en place. Il reste du travail à faire.

«On est conscient qu’il faut moderniser notre système et l’adapter à la réalité. Ça ne veut pas dire rendre l’immigration plus facile, mais la rendre plus facile à comprendre. Un comité rattaché au ministère Immigration, Réfugiés et Citoyenneté étudie présentement les différents aspects de ce dossier», déclare Serge Cormier.

En plus d’être député de la circonscription Acadie-Bathurst, celui-ci est secrétaire parlementaire au ministère désormais dirigé par Amhed D. Hussen. Selon lui, le Canada doit accueillir de nouveaux arrivants.

«La force de notre pays, c’est sa diversité.»

«On est prêt à changer de vie»

Dans la Péninsule acadienne, deux organismes œuvrent pour l’embauche et l’intégration d’immigrants: le Réseau de développement économique et d’employabilité du Nouveau-Brunswick (le RDÉE), basé à Paquetville, et le Comité d’accueil, d’intégration et d’établissement des nouveaux arrivants (le CAIENA), avec des bureaux à Caraquet et à Shippagan.

Depuis l’automne, leurs responsables ont formalisé un partenariat afin d’organiser des manifestations communes. Samedi, à Caraquet, a eu lieu la première journée d’intégration professionnelle. Elle a rassemblé 12 participants, chacun ayant une situation différente.

«Nous avons reçu des résidents permanents sans emploi, des travailleurs temporaires détenteurs d’un permis ouvert ou des gens en visite exploratoire», renseigne Agathe Robichaud, coordonnatrice au CAIENA.

Fati Bendra et son mari, Yacine, ont pris part à cette rencontre. Tout au long de la journée, ils se sont familiarisés avec le marché du travail néo-brunswickois. Différents intervenants leur ont appris à rédiger leur CV à la canadienne, leur ont raconté comment se déroulait un entretien d’embauche, etc.

«Ça rassure, mais on s’attend à ce que ce soit difficile», commente Yacine Bendra.

Lui et sa femme vivent présentement à Casablanca, au Maroc. Ils travaillent tous les deux dans l’administration financière: elle dans le secteur du textile, lui dans le bâtiment et les travaux publics.

«Pour ce qui est du métier, on est ouvert à toutes les opportunités», confie Fati, qui se reconvertirait bien dans l’enseignement.

«On est prêt à changer de vie, alors on se montrera flexible s’il le faut», ajoute Yacine.

Leur processus d’immigration est bien engagé. Ils sont en ce moment dans la province pour deux semaines, dans le cadre d’une visite exploratoire. Après avoir découvert Moncton, Miramichi, Bathurst et Caraquet, ils projettent de visiter Edmundston et Fredericton.

«Ensuite, on pourra envoyer nos dossiers de demande de résidence permanente», prévoit-elle.

Combien de temps leur faudra-t-il patienter?

«C’est impossible d’annoncer des délais. Ça crée des attentes et parfois de faux espoirs. Chaque situation est particulière», répond Sandrine Saugrain, du RDÉE.

Une chose est sûre, ce séjour au Nouveau-Brunswick les encourage à poursuivre leur démarche. Le couple espère s’installer l’année prochaine.

«L’immigration, ce n’est pas seulement l’accueil de réfugiés»

Au lendemain de sa victoire électorale, le député de la circonscription Acadie-Bathurst, Serge Cormier, a été nommé secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne.

Changement de ministère l’année suivante, en 2016! Sur une décision de Justin Trudeau, il est désormais rattaché au ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.

«Quand le premier ministre m’a désigné, je me suis rendu compte que nous n’étions pas habitués à parler de l’immigration dans la Péninsule acadienne. Avec les crises humanitaires qui agitent le monde, elle est mal perçue. L’immigration, ce n’est pas seulement l’accueil des réfugiés.»

En tant que député, Serge Cormier a l’occasion de s’entretenir sur le sujet avec des Acadiens.

«Certains me disent: « Ils volent nos jobs » ou « Ils ont plus d’argent que nous ». C’est faux! Il faut démythifier tout ça.»

L’élu considère que sans les étudiants internationaux dans les collèges et les universités de la province, ces établissements ne fonctionneraient pas de la même façon. Peut-être même que quelques-uns d’entre eux seraient contraints de fermer leurs portes.

Pour faire évoluer les mentalités, le député encourage toutes les initiatives, comme la journée d’intégration professionnelle de samedi à Caraquet, qui permettent aux Néo-Brunswickois et aux nouveaux arrivants (ou ceux qui souhaitent le devenir) de se rencontrer.

Le développement de l’immigration francophone n’est pas seulement un enjeu provincial.

«On doit garder la francophonie au Canada.»

Hors Québec (qui mène sa propre politique), Ottawa aimerait que l’immigration francophone se chiffre à 4,4%.

«Cela paraît peu et pourtant, nous n’atteignons jamais notre cible. Certaines années, c’est 0,9% ou 1,3%.»