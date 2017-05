Plébiscite des îles Lamèque et Miscou: victoire écrasante du non

La victoire du non au plébiscite organisé en début de semaine, dans les îles Lamèque et Miscou, est sans appel: 68,8% des votants se sont déclarés opposés à ce projet de regroupement en communauté rurale. Pour les élus politiques et les observateurs est venu le temps de l’analyse et de la réflexion.

Les résidants des 10 Districts de services locaux (DSL) étaient invités à se prononcer en faveur ou contre un rapprochement avec la ville de Lamèque et le village de Sainte-Marie-Saint-Raphaël. Sur les 3141 électeurs concernés, 2327 d’entre eux se sont rendus aux urnes, soit 74%.

Le gouvernement prend acte de cette décision.

«Les résultats indiquent que la population des DSL n’était pas prête. La restructuration communautaire est un processus volontaire et nous respectons les résultats de ce processus démocratique», écrit, dans un communiqué publié mardi, le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, Serge Rousselle.

Jules Haché, le maire de Lamèque, et Conrad Godin, le maire de Sainte-Marie-Saint-Raphaël, ne contestent pas cette élection.

«La démocratie a parlé», souligne le second.

Celui-ci regrette cependant ce qui en est ressorti.

«Je suis déçu. C’est dommage pour notre futur. On aurait pu développer de belles choses pour nos îles, notamment sur le plan touristique.»

Jules Haché, de son côté, parle d’«une occasion manquée».

«Un regroupement représente des défis auxquels nous aurions été confrontés, mais auxquels nous aurions dû faire face.»

Les élus défendaient la fusion. D’après Conrad Godin, «la campagne de la peur» l’a emporté.

«De fausses informations ont circulé. Les gens ont cru que leurs taxes allaient monter en flèche. Ce n’était pas vrai. Nous avons communiqué des chiffres exacts.»

Le maire de Lamèque, lui, salue «le travail sincère et honnête des bénévoles qui ont mené l’étude de faisabilité». MM. Haché et Godin considèrent qu’un quelconque rapprochement entre leurs municipalités et les DSL n’est plus à l’ordre du jour.

«On va continuer à s’organiser comme on le faisait jusqu’à présent», affirme l’élu de Sainte-Marie-Saint-Raphaël.

Son homologue serait étonné de voir un groupe de citoyens se relancer dans un processus de fusion, après ce revers.

«C’est long et ça demande beaucoup d’énergie. À court terme, cela ne va rien changer pour nous tous. J’espère juste que dans 5 ou 10 ans nous n’aurons pas le sentiment d’être en retard et d’avoir fait une erreur.»

Que retenir de ce plébiscite?

«Ce n’est pas un échec», assure Gaétan Lanteigne.

Il y a quelques années, cet enseignant présidait l’initiative Ensemble vers l’avenir, qui œuvrait pour le regroupement de Tracadie et des DSL voisins en grande municipalité régionale. Ce qui est désormais chose faite.

Concernant ce qui s’est passé dans l’extrême bout du nord-est, Gaétan Lanteigne y voit «une leçon d’apprentissage».

«Cela démontre que la stratégie du regroupement municipal, tel qu’elle est mise en place par la province, ne fonctionne pas.»

Il regrette que le gouvernement ne s’implique pas davantage.

«On ne peut pas laisser ces questions aux mains de bénévoles. C’est une vraie gestion de projet. Ça demande des personnes compétentes et qui ont des connaissances.»

Gaétan Lanteigne dénonce «le problème de structures» qui caractérise le Nouveau-Brunswick.

«Il nous manque des fondations solides. La province doit être composée de régions fortes qui s’expriment d’une seule voix. Ce n’est pas le cas présentement, nous sommes tous disparates. Regardez la situation, ne serait-ce qu’à l’échelle de la Péninsule. C’est pourtant un défi majeur pour notre développement économique.»

L’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (l’AFMNB) tient le même discours. Dans un communiqué diffusé lundi soir, elle implore Fredericton d’en «faire davantage pour favoriser les regroupements».

Aussi, elle exprime sa «grande déception» au regard des résultats du vote. Luc Desjardins, le président de l’AFMNB, ne blâme pas celles et ceux qui ont voté contre le projet.

«Ce refus doit obliger la province à revoir les règles du jeu. C’est bien documenté et l’AFMNB le répète depuis de nombreuses années: il existe une multitude de barrières fiscales et administratives qui nuisent à la faisabilité des regroupements et qui finissent par convaincre une majorité de gens à préférer le statu quo. L’existence de ces barrières et l’absence d’incitatifs significatifs font en sorte qu’il est extrêmement difficile de gagner un plébiscite.»

À quels obstacles le responsable fait-il allusion, quelles stimulations faudrait-il mettre en place? L’AFMNB milite pour que certains coûts soient supprimés, par exemple ceux des routes et des services de police de la GRC.

Pour encourager les rapprochements, l’association propose, entre autres, d’instaurer «des mesures d’atténuation financières (sur 5 ou 10 ans) lorsqu’il existe des écarts de taxation trop élevés entre les entités qui cherchent à se regrouper».

La fusion est-elle bénéfique pour un territoire? Gaétan Lanteigne le pense.

«À Tracadie, il y a encore des gens qui ne sont pas d’accord. Pourtant, c’est une réussite. Nous sommes en plein développement: la restructuration du centre-ville, l’offre culturelle et d’activités… Tout ça, c’est grâce au regroupement qui a engendré un bel esprit collectif.»