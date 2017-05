Longtemps perçu comme une région en difficulté économique, le Restigouche pourrait bientôt être aux prises avec une pénurie importante d’employés.

Tranquillement, mais sûrement, l’économie semble vouloir se remettre en marche au Restigouche. Après avoir touché le fond du baril à la suite d’une vague de fermetures d’usines, lors de la première décennie des années 2000 – ce qui a notamment mené à un exode de la population et provoqué un effet domino auprès des commerces locaux –, un vent d’optimisme se fait finalement sentir sur la région.

C’est toutefois le sentiment exprimé par le président de la Chambre de commerce régionale de Campbellton, Régis Maltais.

Le feu vert donné récemment par le gouvernement fédéral à la construction de l’usine de marijuana médicinale Zenabis à Atholville n’est pas étranger à cette soudaine fébrilité alors qu’on anticipe jusqu’à la création de 200 emplois d’ici la fin de l’année.

Dans le secteur commercial, une partie de l’espace laissé vacant par l’abandon de la franchise Zellers au Mail Sugarloaf vient de trouver preneur avec l’ouverture prochaine d’un magasin Hart. Des pourparlers sont d’ailleurs en cours pour d’autres ajouts dans cet édifice.

Des rumeurs veulent également qu’un autre grand nom du commerce au détail vienne s’implanter sur un terrain inoccupé près de la route 11.

Ces bonnes nouvelles sont accueillies comme une bouffée d’air frais par le milieu économique.

«Avec toutes ces bonnes nouvelles, on risque de manquer de main-d’œuvre», exprime M. Maltais le plus sérieusement du monde, notant qu’il s’agit toutefois d’un heureux problème.

«Je préfère de loin savoir qu’on a des emplois disponibles ici plutôt que d’avoir des gens qui désirent travailler, mais qui ne peuvent pas le faire, faute d’offres», précise-t-il.

Foire de l’emploi

Afin de pallier la situation, la Chambre de commerce prévoit organiser à l’automne une foire de l’emploi.

«On doit commencer à bouger tout de suite afin de ne pas se faire prendre», indique M. Maltais, précisant que plusieurs entreprises de la région ont déjà de la difficulté à trouver des travailleurs qualifiés.

«On va approcher les collèges communautaires et les universités de partout en Atlantique et même au Québec. On veut faire un forum pour tous les emplois à venir, mais aussi pour les emplois présentement disponibles. Car on a plusieurs emplois déjà disponibles au Restigouche, des emplois très intéressants comme des postes de psychologues, d’intervenants, etc. C’est une problématique régionale qui doit être prise en charge rapidement et la venue de Zenabis nous en donne l’opportunité d’enfin le faire», dit-il.

Selon M. Maltais, les dernières années ont été difficiles alors que plusieurs citoyens du Restigouche sont partis pour l’Ouest ou encore pour le sud de la province afin de trouver du travail.

«Ces gens, on veut les revoir aujourd’hui. Et les gens des régions avoisinantes sont également plus que bienvenus à postuler: Chaleur, Péninsule acadienne, Madawaska… Même le sud de la province. Le Restigouche, ce n’est pas si loin que ça. C’est moins loin que l’Alberta», ajoute le président de la Chambre de commerce.

Selon lui, cette foire de l’emploi est d’autant plus pertinente que Zenabis pourrait aller rapidement avec la mise en place de sa phase deux, si la réponse est positive sur les marchés. Cette deuxième phase pourrait mener, selon M. Maltais, à la création de 300 à 400 emplois additionnels.

Logements

Zenabis étant une entreprise spécialisée dans un champ d’activités spécifiques, M. Maltais estime qu’une partie de ses futurs employés devront inévitablement provenir de l’extérieur. La pénurie risque donc de ne pas se limiter à l’emploi, mais également s’étendre au logement. Et les logements, ça ne court pas les rues dans la région.

«Il y a beaucoup de maisons à vendre et ça pourrait s’avérer de bonnes nouvelles pour ceux qui cherchent à vendre. Mais beaucoup risquent de préférer louer une maison ou un appartement. Et ça, il n’y a en pas des tonnes», explique M. Maltais.

Selon le président, quelques entrepreneurs auraient évoqué la possibilité de construire des complexes à appartements locatifs, mais ils attendent l’ouverture concrète de Zenabis avant de se lancer.

«On veut les rencontrer afin de voir quelles sont leurs intentions, s’ils pensent mettre en branle des projets. Car on estime que la demande sera là et on croit qu’il faut agir vite», explique M. Maltais.

En attendant, la Chambre de commerce invite les citoyens ayant des maisons ou des appartements à louer à entrer en contact avec elle, question d’avoir quelques noms à suggérer aux travailleurs qui viendront s’implanter dans la région.