Tracadie aménagera un parc dans son centre-ville

Les premiers projets de revitalisation du centre-ville de Tracadie sont sur le point d’être lancés. La municipalité souhaite aménager un espace vert sur le site de l’ancien garage Irving, occupé actuellement par une boutique de location de films.

Récemment, des élus de la Municipalité régionale de Tracadie se sont rendus à Saint-Jean pour rencontrer Arthur Irving, propriétaire d’Irving Oil. Ils ne sont rentrés chez eux les mains vides. L’entreprise pétrolière, toujours propriétaire du lot situé sur la rue Principale de Tracadie, a cédé le terrain à la municipalité pour la somme symbolique de 1$.

«L’acte de transfert nous a été remis. Notre retour de Saint-Jean était positif. Nous étions très heureux. Nous avons apprécié ce cadeau», dit Denis Losier, maire de Tracadie.

La revitalisation du centre-ville a longtemps été citée comme une priorité par le maire Losier, élu en 2016. La première étape concrète sera la création du Parc des Fondateurs.

L’édifice sera démoli prochainement.

«Nous sommes encore en attente de détails, mais ce sont nos intentions avec cette propriété.»

L’entreprise Video Plus occupe toujours les locaux, mais la municipalité souhaite amorcer la démolition de l’édifice le plus tôt possible. Le maire Losier souhaiterait que le tout soit prêt avant les festivités de la Fête du Canada et d’autres activités estivales.

«Nous devons toutefois attendre que l’actuel locataire puisse s’installer dans un autre endroit. Notre Département de développement économique s’occupe du dossier.»

Richard Breau, propriétaire de l’entreprise Vidéo Plus et locataire de l’édifice, a été surpris par la nouvelle, mais il n’en veut aucunement à la municipalité.

«J’étais surpris, mais je vais continuer quand même. J’essaie de me trouver un autre local.»

Richard Breau est propriétaire de deux autres clubs vidéo dans la Péninsule acadienne, à Néguac et à Shippagan. Il a ouvert un magasin à Tracadie il y a environ sept ans. Les gens louent de moins en moins de films, reconnaît-il, mais il continue de servir une clientèle fidèle.

«Ça tient encore. On ne fait pas une fortune, mais on y arrive. Il y a encore du monde qui loue des films, il y a des gens qui aiment mieux avoir la copie DVD du film.»

Plusieurs projets de développement au centre-ville de Tracadie sont prévus. Au cours de la dernière année, plusieurs terrains et édifices ont été vendus. L’entrepreneur François Benoît, directeur général des Pêcheries Chez-Nous, compte parmi les acheteurs. Pour l’instant, les renseignements concernant ses intentions ne sont pas connus. Il promet cependant que des détails seront présentés éventuellement.