Trump au coeur d’une nouvelle tempête

La Maison-Blanche a réfuté la nouvelle du « New York Times » selon laquelle Donald Trump aurait demandé à l’ancien directeur de la police fédérale (FBI) de mettre fin à son enquête sur l’ancien conseiller à la sécurité nationale du président, Michael Flynn.

Le quotidien a révélé mardi que M. Trump avait fait cette requête auprès de James Comey lors d’une rencontre en février dans le bureau ovale. Le « New York Times » cite une note que M. Comey avait rédigée après sa conversation avec le président.

L’Associated Press a confirmé auprès d’une source bien au fait de la situation que cette note existe et qu’elle contient bel et bien les informations véhiculées par le « New York Times ». Cette personne a requis l’anonymat puisqu’elle ne pouvait en discuter publiquement.

Michael Flynn a démissionné un jour avant la rencontre du 14 février, alors qu’il venait d’être révélé qu’il avait menti sur la nature de ses contacts avec l’ambassadeur russe.

M. Trump aurait dit au directeur du FBI « qu’il espérait qu’il pouvait laisser cela aller ».

La Maison-Blanche a nié ces informations.

Le président a répété qu’il croyait que l’ancien général était un homme décent ayant servi et protégé son pays, a souligné la Maison-Blanche dans un communiqué. Mais il n’a jamais demandé à M. Comey ou à quiconque de mettre fin à une enquête sur lui, a-t-elle ajouté.

Il y a exactement une semaine, Donald Trump a congédié James Comey, évoquant sa mauvaise gestion de l’enquête sur les courriels de son ancienne rivale dans la course présidentielle, Hillary Clinton.

Selon le « New York Times », James Comey a écrit dans sa note que Donald Trump lui avait dit que Michael Flynn n’avait rien fait de mal. James Comey n’aurait rien répondu au président sur l’idée de mettre fin à son enquête et aurait simplement dit: « Je suis d’accord que c’est un homme bon. »

Le président du comité de la Chambre des représentants sur la surveillance, Jason Chaffetz, a dit à l’Associated Press qu’il prévoyait demander au département de la Justice de fournir toutes les notes écrites par l’ancien directeur du FBI concernant ses rencontres avec le président.

M. Chaffetz souligne que la nouvelle du quotidien new-yorkais soulève des questions sur « une ingérence inappropriée sur une enquête en cours ».

Les démocrates ont bondi en apprenant la nouvelle, mardi. « L’histoire nous regarde. Le pays est éprouvé de façon sans précédent », a lancé le leader de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer. Son homologue à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a affirmé sur Twitter que si les allégations sont vraies, il s’agit d’une « attaque contre la règle de droit ».