Une intense vague de chaleur frappera le N.-B. jeudi

Bonne nouvelle! Il fera finalement beau et chaud, peut-être même un peu trop chaud au goût de certains. Jeudi, on pourra ressentir des températures pouvant atteindre 35 degrés avec l’humidex au Nouveau-Brunswick.

Jusqu’à maintenant mai a surtout été pluvieux, très pluvieux et frisquet. Le tout a changé pour le mieux mercredi.

«On a eu un temps plutôt maussade et frais jusqu’à présent. Disons que mercredi, c’est notre journée de transition avec une circulation du sud-ouest qui va se développer sur nos secteurs. Ça va apporter une masse d’air plus douce qui nous vient des états de la Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis», a expliqué Claude Côté, météorologue pour Environnement Canada.

Cette masse d’air plus douce fera en sorte que le mercure frôlera les 30 degrés dans plusieurs régions du Nouveau-Brunswick.

«Dans la grande région de Moncton ça va donner des températures de 29 degrés avec un humidex de 32. Évidemment, les communautés de Saint-Jean et le long de la côte de Fundy, les conditions seront plus fraîches. Le long de la côte Est, à partir de Shediac en montant vers Miramichi et la Péninsule acadienne, il reste à savoir si la brise de mer va entrer pour apporter des conditions plus fraîches», a souligné le météorologue.

Environnement Canada émet des avertissements de chaleurs lorsque la température ressentie prévue est de 40 degrés, mais déjà à 35 degrés, on peut ressentir un certain inconfort, reconnaît M. Côté.

«À certains endroits dans la province, à l’intérieur des terres, on pourrait chatouiller des records, mais il faudra attendre pour voir si on va en battre».

Le record de chaleur pour le Grand Moncton, un 18 mai, est de 31,7, excluant l’humidex, en 1918.

Pour le week-end, le mercure se refroidira et les températures descendront sous les normales saisonnières.

«Vendredi on retourne plus près des normales saisonnières. On a un faible front froid qui va passer sur nos secteurs et les températures vont redescendre. En fin de semaine, la première longue fin de semaine avec les campings qui vont ouvrir, ce sera des températures près ou légèrement en dessous des normales», a précisé M. Côté.

Les températures maximales normales en journée est de 19 degrés dans la région de Moncton; 15 dans la Péninsule acadienne, et 16 dans le Madawaska.

L’été arrive officiellement le 21 juin.