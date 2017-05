Lamèque: un as de cœur de 2 millions $

La Chasse à l’as de cœur de Lamèque se poursuit et le détenteur du billet de couleur jaune portant le numéro 3971088 pourrait s’enrichir de 2 032 403$ s’il pige la bonne carte.

Cette semaine, les ventes de l’étonnante loterie ont atteint 728 187$. La moitié de cette somme, soit 364 094$, ira à la paroisse Saint-Pierre alors que 20% du montant (145 637$) sera remis au détenteur du billet gagnant, qui a jusqu’à jeudi à 16h pour aller piger sa carte.

Le journal a appris que les détenteur du billet gagnant sont de la région de Baie Sainte-Anne. Il s’agit de Rita et Gary McIntyre. Ils tenteront de retourner l’as de coeur à 14h, mercredi, au presbytère de Lamèque.

La semaine dernière, c’est Clovis et Rachelle Bertin qui ont eu la chance de remporter le gros lot de 1,8 million $. Malheureusement, ils ont retourné un trois de carreau et sont repartis avec un peu plus de 128 000$.

Il reste 15 cartes dans le paquet.