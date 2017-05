Un autre prix pour l’Acadien Réjean Thomas

Le Dr Réjean Thomas, de Tilley Road, dans la Péninsule acadienne, ajoute un autre prix à sa collection.

Le 15 mai, au siège social de la Banque Nationale à Moncton, dans le cadre d’une cérémonie animée par Marguerite Blais, la Fondation Émergence a remis le prix Laurent-McCutcheon 2017 au Dr Réjean Thomas.

Ce prix est remis annuellement à une personnalité qui s’est illustrée de façon manifeste dans la lutte contre l’homophobie et la transphobie au cours de sa carrière.

Le président de la Fondation Émergence, Claude Leblond, et les membres du conseil d’administration de l’organisme souhaitent ainsi souligner l’engagement hors pair du Dr Réjean Thomas dans la lutte contre les préjugés entourant les personnes atteintes du VIH/sida.

Le Dr Thomas a fondé la clinique l’Annexe, la première spécialisée dans le traitement des infections transmissibles sexuellement au Canada, qui est maintenant devenue la clinique l’Actuel, où il exerce toujours.

«Au moment où nos communautés sont ostracisées par le VIH/sida et le scandale du don de sang, le Dr Réjean Thomas prend la parole et devient rapidement un porte-parole crédible et recherché. Habile communicateur et vulgarisateur, il informe la population et sensibilise les intervenants. Bref, il a entrepris un long combat contre les préjugés qu’il mène toujours aujourd’hui» a affirmé M. Leblond.

Réjean Thomas est notamment membre de l’Ordre du Nouveau-Brunswick et de l’Ordre du Canada ainsi que Chevalier de l’ordre de la Pléiade de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie. Il a de plus été honoré par le quotidien La Presse, le magazine Sélection du Reader’s Digest, l’Université de Moncton et la Société Radio-Canada en plus d’avoir reçu un doctorat honoris causa de l’Université de Montréal.