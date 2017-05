Il n’y aura pas de Relais pour la vie à Grand-Sault en 2017

Le Relais pour la vie de Grand-Sault fera relâche en 2017.

Tina Rossignol, la directrice du Bureau du district du nord-ouest de la Société canadienne du cancer, a confirmé que l’important événement communautaire de collecte de fonds pour lutter contre le cancer faisait une pause d’une année.

«D’autres événements vont avoir lieu cette année et remplacer le Relais, avant son retour le 9 juin 2018 au Centre E. et P. Sénéchal, de 18h00 jusqu’à minuit», a-t-elle expliqué en entrevue avec l’Acadie Nouvelle.

«Il y a eu de gros changements au sein du Relais pour la vie à Grand-Sault cette année, avec certains imprévus. Nous avons jugé qu’il valait mieux penser à 2018 tout en gardant un esprit positif», a ajouté Tina Rossignol.

L’événement devait initialement se dérouler le 10 juin, au Centre E. et P. Sénéchal.

«L’endroit était réservé depuis un bon moment pour la présentation du Relais pour la vie 2017», assure un bénévole de l’organisation.

Questionné par l’Acadie Nouvelle, ce bénévole a indiqué qu’il y a eu un certain manque de communication entre les différents intervenants responsables d’organiser l’évènement.

Certains déplorent de plus le fait qu’il n’a pas été possible d’organiser conjointement un Relais pour la vie à Edmundston, avec la présence des bénévoles et de participants de Grand-Sault.

«Les choses vont très bien, tant à Grand-Sault qu’à Edmundston. Il n’a jamais été question de fusionner les deux Relais pour la vie», a affirmé Tina Rossignol.

La date du 27 mai avait également été privilégiée par les organisateurs à un certain moment, mais la tenue au Centre E. et P. Sénéchal de l’Expo commerciale de la Chambre de commerce de la Vallée le même jour rendait impossible la présentation du Relais pour la vie.

Le site de la Polyvalente Thomas-Albert ne s’est pas non plus avéré un endroit de prédilection, puisqu’il y a actuellement des travaux de construction à l’intérieur des murs de l’école.

La Société canadienne du cancer invite les résidents de la région de Grand-Sault à s’impliquer cette année au sein des Relais pour la vie qui auront lieu à proximité, par exemple le 3 juin à Edmundston ou encore le 10 juin à Perth-Andover.

Rappelons que la Société canadienne du cancer a annoncé la semaine dernière son intention de fermer son bureau régional d’Edmundston le 21 juillet prochain.

L’organisme assure que les sommes qui seront économisées à la suite de la fermeture de ce bureau seront réinvesties dans des programmes de prévention et de soutien.