Vents violents: des milliers de clients sans électricité dans la Péninsule

Un orage et des vent violents ont causé d'importants dégâts sur l'île Lamèque. Acadie Nouvelle : David Caron.

Un vingtaine d’équipes d’Énergie NB sont à l’oeuvre à Shippagan, Lamèque et Grande-Anse après que des vents d’une ampleur exceptionnelles aient touchés la Péninsule jeudi soir.

À 9h45, vendredi matin, 4300 foyers étaient privés d’électricité. Les Îles Lamèque et Miscou sont particulièrement touchées et concentrent l’essentiel des pannes.

2 500 clients de la région de Shippagan ont pu être rebranchés dans la nuit de jeudi à vendredi.

Entre 10 et 20 poteaux sont tombés au sol à Shippagan.

«Ce sont des lignes de transmissions donc c’est plus de travail pour les remplacer», note Marc Belliveau, porte-parole d’Énergie NB. Des poteaux mis au sol ont également été signalés à Grande-Anse et à Pokeshaw.

La voie vers Lamèque était accessible uniquement aux véhicules d’urgence vendredi matin.

«Les travaux continuent. Pour tout de suite, la priorité c’est de libérer l’accès au pont. Nos employés travaillent avec la GRC pour sécuriser ça et tenter de rétablir la circulation», indique Marie-Andrée Bolduc, d’Énergie NB.

Elle précise que des équipes d’autres régions ont été appelées en renfort. «Du matériel, des poteaux et des lignes ont été envoyés pendant la nuit dans le Nord», ajoute Mme Bolduc.

«Nous sommes aussi en contact avec des entreprises de la région pour tenter de minimiser l’impact sur leurs opérations.»

La société de la Couronne ne précise pas pour l’instant quand les abonnés de la région retrouveront le courant.

«Nous sommes en train d’évaluer combien de temps cela va prendre avant que le courant soit rétabli», assure M. Belliveau.

«On a eu un avertissement que ça s’en venait et une demi-heure plus tard ça a frappé. Nos travailleurs n’ont pas pu se mettre à l’ouvrage tout de suite à cause du risque d’orage.»

Un hélicoptère a été dépêché dans la région pour évaluer l’ampleur des dégâts.

Énergie NB demande au public de rester à l’écart de l’équipement et des lignes tombées, et d’être conscient de la sécurité des équipes qui sont sur le long des routes pour rétablir le courant.

Interruption de services à l’hôpital de Lamèque

Les vents violents de jeudi soir perturbent aussi les activités du système de soins de santé dans la région de Lamèque. C’est ce qu’a annoncé le Réseau de santé Vitalité, vendredi matin.

Les services d’imagerie diagnostique de l’hôpital et centre de santé communautaire de Lamèque demeureront fermés vendredi. Les patients qui avaient un rendez-vous ont été avisés.

Quant aux bureaux du programme extra-mural de Lamèque, ils seront eux aussi fermés vendredi. Les employés de ces bureaux n’iront pas voir leurs patients à domicile, mais seront tout de même à la tâche, puisqu’ils feront des suivis par téléphone.