Fête du Canada: des grands voiliers à Caraquet et à Miramichi

Trois grands voiliers seront à Caraquet du 30 juin au 2 juillet dans le cadre des célébrations de Canada 150 qui se déroulent dans la province. Quelques jours plus tard, cinq grands voiliers feront un arrêt à Miramichi, soit du 7 au 10 juillet.

La venue des voiliers, qui s’inscrit dans le cadre du programme de cabotage de la Course de grands voiliers Rendez-vous 2017, permettra aux gens de visiter les navires et de participer à des festivals et à d’autres activités dans la communauté.

Le gouvernement provincial investit 38 000$ en vue de la visite des grands voiliers à Caraquet.

La Course de grands voiliers Rendez-Vous 2017 est une course transatlantique de 13 000 kilomètres qui comprend des arrêts dans sept pays. Dans le cadre du programme de cabotage, 40 navires visiteront plus de 30 ports canadiens. L’équipage des navires sera formé d’environ 3000 personnes âgées de 15 à 25 ans.

«Caraquet s’est toujours démarquée par son cachet maritime, et c’est tout un honneur pour nous de recevoir ces majestueux navires, a dit le maire de Caraquet, Kevin J. Haché. Nous espérons ouvrir la porte à d’autres événements du genre.»

«Les grands voiliers naviguent sur les eaux de la rivière Miramichi depuis des centaines d’années, alors nous sommes impatients de les voir de nouveau naviguer sur la majestueuse rivière Miramichi, ce qui fera partie intégrante de nos célébrations de Canada 150 tout au long de l’été», a de son côté affirmé le maire de Miramichi, Adam Lordon.