Rendez-vous de la fierté Acadie Love: Mado Lamotte en vedette à Caraquet

Un nouvel événement voit le jour dans la Péninsule acadienne. Le 1er Rendez-vous de la fierté Acadie Love, qui aura lieu du 13 au 16 juillet à Caraquet, a pour mission de promouvoir l’inclusion, la solidarité et la sensibilisation face à la communauté LGBTQ+.

Les organisateurs de l’événement entendent souligner la diversité sexuelle et de genres avec des activités culturelles et des conférences.

Mado Lamotte, dragqueen et personnalité connue de la communauté gaie montréalaise, figure parmi les têtes d’affiche.

Mado présentera deux spectacles au Carrefour de la mer de Caraquet. Le 14 juillet, le public est invité à assister au cabaret Mado folies. Le lendemain, le personnage coloré présentera le Bingo de Mado. Les billets pour chacune des soirées sont en vente au coût de 20$ à la Billetterie Accès.

Le Dr Réjean Thomas, l’artiste Léopold L. Foulem et le poète Jean-Paul Daoust feront aussi partie de la programmation.

Des films seront aussi ajoutés à la programmation du Cinéma du centre. Un piano-bar chantant avec Sandra LeCouteur, Isabelle Thériault et le sénateur René Cormier est également prévu.

René Cormier est d’ailleurs l’un des porte-parole de l’événement. Il partagera le rôle avec Suzanne Chiasson, une enseignante de la région.

«Le thème et le contenu de l’événement sont importants. La question de célébrer la diversité et l’inclusion, ce sont des choses importantes. Malgré ce qu’on pourrait croire, il y a encore des défis en ce qui concerne l’acceptation de la différence et la diversité», dit René Cormier.

Pour appuyer son point de vue, le sénateur Cormier, qui est lui-même membre de la communauté LGBTQ+, a fait parvenir à l’Acadie Nouvelle des notes préparées par un membre de son personnel à Ottawa.

Selon une étude commandée en 2011 par l’organisme Égale Canada, un groupe de défense des droits des personnes LGBTQ+, 70% des participants ont dit entendre des commentaires homophobiques et transphobiques quotidiennement.

Près de 55% des répondants ont dit être victimes de harcèlement verbales et 21% de harcèlement physique. Le taux de jeunes trans qui ont subi du harcèlement verbal s’élève à plus de 68% et ils sont 37% à avoir vécu du harcèlement physique.

«J’apprécie le leadership démontré par la région de Caraquet. La mise en place d’un nouvel événement démontre l’ouverture et la capacité de la population à être accueillante. Ce sont des valeurs importantes pour moi», dit René Cormier.

Le sénat examine en ce moment, le projet de loi C-16, qui vise à intégrer l’intégration de l’identité et de l’expression sexuelles à la liste des motifs de distinction illicite dans la Loi canadienne sur les droits de la personne. La loi modifierait également le Code criminel afin d’étendre la protection contre la propagande haineuse prévue par la loi.

«J’ai grandi dans un milieu ouvert à la différence où j’ai pu exprimer qui je suis, mais ce n’est pas la raison principale pourquoi je m’implique dans l’événement, raconte M. Cormier. La raison principale est liée à mes valeurs profondes. Je pense que nous vivons dans une société où il faut continuer de célébrer la différence et l’inclusion. La diversité est présente partout dans la société. La célébrer c’est de rappeler à ceux qui ont tendance à l’oublier que la liberté de vivre ici comme nous le souhaitons, c’est une immense richesse.»

La programmation du Rendez-vous de la fierté Acadie Love peut être consultée sur Internet (www.acadielove.ca).