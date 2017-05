Campbellton: le gouvernement doit refaire ses devoirs

Le projet d’institut culinaire proposé pour occuper une partie du nouveau Centre d’expérience de la Rivière Restigouche est toujours d’actualité, mais il ne se concrétisera pas à n’importe quel prix.

C’est à tout le moins l’opinion du ministre responsable de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Donald Arseneault.

Ce dernier était présent vendredi dernier lors de l’inauguration du Centre d’expérience de la Rivière Restigouche (CERR), bâtiment visant à mettre en valeur la rivière sous toutes ses formes. S’il est le premier à admettre tout le potentiel touristique du centre, le ministre avoue qu’il en faudra toutefois davantage pour rentabiliser cet investissement de quelque 4 millions $.

«On ne peut pas avoir un édifice avec un tel potentiel servant uniquement de centre d’interprétation. Si on veut générer suffisamment de revenus pour le faire fonctionner, il faut y apporter plus que ça. Et idéalement, il faudrait qu’il soit utilisé douze mois par année», estime le ministre, voyant cette opportunité à l’intérieur du concept de l’institut.

Le projet vise, rappelons-le, à offrir une formation de chef cuisinier à une quinzaine d’étudiants annuellement. La formation serait offerte à partir des cuisines modernes incorporées au bâtiment. Le sous-sol pourrait également servir pour la portion théorique de la formation (salle de classe).

«L’institut culinaire est toujours un projet auquel on croit. Le problème actuellement c’est son coût d’implantation. Il est beaucoup plus important que ce que nous avions pensé au départ. On doit retourner faire nos devoirs afin d’en arriver à un juste milieu entre ce que les consultants proposent et notre capacité de payer», exprime le ministre.

Selon M. Arseneault, le centre n’a pas été conçu au départ pour accueillir une école culinaire, ce qui fait que, bien que flambant neuf, des travaux de réaménagement seraient nécessaires, faisant ainsi grimper les coûts d’implantation du programme.

«C’est là que nous en sommes, en train de réviser les différents scénarios afin que tous puissent y gagner. Notre objectif est toujours d’aller de l’avant avec ce projet dès cet automne, mais il est vrai qu’il commence à se faire tard», indique-t-il.