Devrait-on interdire les manifs près des hôpitaux?

Le Regroupement féministe du N.-B. juge qu’il est grand temps que le gouvernement provincial adopte une réglementation pour tenir à distance les manifestants pro-vie des établissements où les avortements sont pratiqués, considérant qu’elles constituent une forme d’intimidation.

Dans sa décision en date du 12 mai, le juge Réginald Léger, de la Cour du Banc de la Reine de Bathurst, a accordé au Réseau de santé Vitalité une injonction permanente interdisant les rassemblements contre l’avortement sur la propriété de l’Hôpital régional Chaleur, pour des raisons de sécurité.

«Nous sommes très heureux de la décision de la Cour et nous espérons que celle-ci mettra un terme à ce dossier de manière définitive de sorte à assurer que les voies d’accès aux hôpitaux demeurent sécuritaires en tout temps», a commenté Gilles Lanteigne, président-directeur général de Vitalité.

Compte tenu de la liberté d’expression, les opposants peuvent tout de même passer leur message en dehors des limites du terrain.

Ronald Jessulat, qui se défendait dans cette action judiciaire, indiquait que le choix du centre hospitalier de Bathurst n’était pas anodin pour tenir leur vigile annuelle «40 jours pour la vie». Ce lieu était approprié pour les pro-vie comme lui parce que des interruptions de grossesse y sont réalisées.

Le but des militants, qui se disent pacifistes, est de véhiculer leur position, mais aussi d’influencer certaines femmes qui se rendent dans cet hôpital pour se faire avorter.

Pour la directrice générale du Regroupement féministe, le gouvernement provincial doit encadrer le périmètre où ce genre d’événements peut avoir lieu.

«L’injonction qui a été émise (à Bathurst) est nécessaire et montre la nécessité d’avoir une loi provinciale qui interdirait les manifestations à proximité des hôpitaux ou de la clinique à Fredericton. Une telle loi garantirait ce service comme un soin nécessaire. Elle devrait être là depuis le moment où l’avortement a été légalisé. Il devrait être interdit de manifester près d’un hôpital», affirme Nelly Dennene, la directrice générale de l’organisme.

La Colombie-Britannique définit depuis 1996 une zone tampon aux abords des cliniques d’avortement où toute protestation contre l’avortement est bannie. Terre-Neuve-et-Labrador a également établi un périmètre de 50 mètres autour de ces propriétés.

Québec veut éloigner les attroupements pro-vie avec le projet de loi 92. Le maire d’Ottawa vient de demander au gouvernement ontarien d’agir dans ce sens.

Selon elle, Mme Dennene, il est plus que temps que cesse ce qu’elle qualifie d’intimidation.

«Ce genre de manifestations remet en question la sécurité des femmes et des professionnels de la santé. On a vu plusieurs cas où certaines femmes ne se sentent pas à l’aise de circuler près de l’hôpital quand il y a ce type de manifestations. Nous voyons cela comme de l’intimidation et en aucune circonstance, on ne devrait permettre ces barrières, qu’elles soient physiques ou non, à l’accès à l’avortement.»

«C’est une question de sécurité, mais aussi d’affirmation de ce droit fondamental garanti par nos chartes. Avoir recours à l’avortement n’est pas une décision facile et c’est encore plus difficile quand il y a du harcèlement, de l’intimidation à proximité des hôpitaux», fait-elle remarquer.

Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick estime cela d’autant plus inquiétant que les pro-vie propage bien souvent, selon l’organisme, des messages erronés.

«Il va falloir, à un moment donné, se pencher sur cette désinformation, notamment quand on voit les photos brandies lors des manifestations pro-vie. Beaucoup de ces images sont fausses. On voit des fœtus du huitième, neuvième mois de grossesse. Il y a donc beaucoup de travail encore à faire pour rendre accessible l’information de première source qui expliquerait ce qu’est l’avortement et les règles qui l’encadrent», observe la directrice générale.

La Cour suprême du Canada tranché en 1988 sur la légalité de l’interruption de grossesse, sans restriction d’accès.