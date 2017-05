Spectacle multimédia sur l’histoire du Nouveau-Brunswick

Une présentation multimédia sur l’histoire du Nouveau-Brunswick sera projetée sur l’édifice de l’Assemblée législative cet été pour marquer le 150e anniversaire du Canada.

La présentation grand format, accompagnée d’effets spéciaux, est intitulée MALA, ce qui signifie «d’où je viens» en micmac.

MALA mettra en lumière les grands événements culturels ainsi que les personnages qui ont fait l’histoire du Nouveau-Brunswick.

La diversité culturelle entre les Premières Nations, les anglophones, les francophones et les immigrants sera notamment à l’honneur. D’une durée de 30 minutes, MALA sera présentée plusieurs soirs par semaine, du 21 juin à la fête du Nouveau-Brunswick, le 7 août.

Une application interactive pour téléphones intelligents racontant l’histoire du Nouveau-Brunswick sera aussi lancée cet été.

Le projet d’une valeur de 239 000$ est présenté par Dialogue Nouveau-Brunswick et financé par les gouvernements fédéral et provincial et la Ville de Fredericton.