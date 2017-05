EXCLUSIF – Des plaisanciers jettent leurs eaux usées dans la baie de Shediac

Les plaisanciers sont montrés du doigt quant au problème de pollution bactérienne des eaux récréatives du parc provincial de la plage Parlee. La station de pompage septique du quai de Pointe-du-Chêne a été utilisée 46 fois l’été dernier, sur plus de 600 bateaux.

La station de pompage est largement sous-utilisée compte tenu du nombre de bateaux qui transigent sur les eaux du quai pendant la saison chaude, croit Victor Cormier, directeur général de l’autorité portuaire.

Il déteste imaginer que des gens déversent délibérément leurs réservoirs dans la baie de Shediac.

«Il faut se rendre à l’évidence. C’est le genre de chose qui se fait depuis toujours, et ça se fait ici comme ailleurs. C’est malheureux, et nous avons un gros devoir d’éducation à faire.»

Un bateau devrait évacuer son réservoir une ou deux fois par semaine en moyenne, selon sa taille et l’utilisation. Ce ne sont pas tous les bateaux qui possèdent un réservoir septique et la dimension de celle-ci varie en fonction du navire. Ils sont près de 600 à utiliser les installations du quai de Pointe-du-Chêne pendant la saison chaude.

Il y a cinq stations de pompage disponibles aux plaisanciers dans la région, soit à la marina de Shediac, au quai de Pointe-du-Chêne, à l’autorité portuaire du cap de Cocagne à Grande-Digue, à la marina de Cocagne, à celle de Bouctouche.

Du lot, seule l’autorité portuaire de Pointe-du-Chêne tient un œil sur le taux d’utilisation de sa station de pompage. Il est possible que les bateaux du quai aillent faire pomper leurs réservoirs ailleurs, mais c’est peu probable, indique le directeur général.

«C’est souvent une question de temps qui va décourager les gens de le faire. Ici, ça prend 5 minutes parce que nous avons un bon moteur. Ailleurs, avec des modèles plus anciens, ça peut prendre 25 ou 30 minutes. C’est long pour des gens qui sont pressés d’aller sur l’eau.»

L’autorité portuaire a mis en place des initiatives pour favoriser l’utilisation de la station de pompage, en commençant par éliminer le coût par utilisation. L’an dernier, il en coûtait 10$ pour évacuer les déchets.

Une nouvelle pompe sera également installée à temps pour juillet. Des fonds du gouvernement provincial ont été investis pour permettre l’achat de cette infrastructure de plus de 75 000$.

«Nous espérons que ça va encourager les gens à l’utiliser plus souvent. Nous voulons faire notre part pour conscientiser les plaisanciers. La baie de Shediac, nous y tenons tous.»

Le nombre d’utilisations de la station de pompage sera à nouveau comptabilisé cette année. Victor Cormier espère le voir augmenter de beaucoup.

Une question d’éducation

Le directeur de Parcs et attractions Nouveau-Brunswick fait écho aux propos du directeur général du quai de Pointe-du-Chêne. Andrew Foster estime lui aussi que les plaisanciers contribuent à la pollution bactérienne des eaux récréatives du parc provincial de la plage Parlee.

«Nous avons souvent entendu des anecdotes à ce sujet. Il y a toujours eu des spéculations que les stations de pompage septique étaient sous-utilisées, mais les données du quai de Pointe-du-Chêne le démontre aujourd’hui. C’est vraiment triste.»

Il croit que le temps nécessaire au pompage est un facteur dans la décision des fautifs.

«Ce n’est pas correct, mais eux ils veulent probablement passer leur journée à naviguer sur l’eau et non pas d’être dans une file de bateaux qui attendent pour se faire pomper.»

Le directeur croit que la solution au problème réside en l’achat de stations de pompage plus rapides, avec de la sensibilisation auprès des gens sur les conséquences environnementales de leurs gestes.

«Ça ne changera pas du jour au lendemain, mais avec de la persévérance et d’effort prolongé, nous y parviendrons.»

«La mer, c’est mon gagne-pain»

Ron Cormier exploite son bateau de croisière depuis 9 ans. Lorsqu’il n’est pas amarré au quai de Pointe-du-Chêne, son navire berce les touristes sur les eaux de la baie de Shediac pour une croisière de quelques heures.

Il leur permet de pêcher un homard à la main à l’aide de cages qu’il a installées en mer, puis leur permet de le déguster, alors qu’il leur explique ce qu’il appelle la «vie secrète des homards».

«Je leur montre comment il est pêché et je leur parle un peu de l’industrie. Je leur indique comment savoir si c’est un mâle ou une femelle et comment décortiquer un homard de A à Z à la manière des Acadiens. On a beaucoup de plaisir.»

En période de pointe touristique, de la mi-juillet à la fin août, il peut accueille en moyenne près de 200 personnes par jour lors de quatre croisières. Beaucoup de ses clients sont des gens de la région.

Les eaux de la baie de Shediac sont son gagne-pain. C’est pourquoi il prend soin de toujours vider le contenu de son réservoir septique à la station de pompage du quai. Ron Cormier le fait tous les soirs et tient un registre à jour pour le prouver.

Comme il possède une opération commerciale, Ron Cormier possède une ligne directe de son bateau à la station de pompage du quai. Il n’est pas comptabilisé dans les 46 bateaux qui l’ont utilisé l’été dernier.

«Je n’ai pas le choix, au volume de clients qu’on a. Mais dans un temps normal, un bateau devrait visiter la station de pompage au moins une fois par semaine, sinon plus», indique celui qui est également président de la Chambre de commerce du Grand Shediac.

Il se désole de savoir que la station de pompage du quai de Pointe-du-Chêne est si peu utilisée. Il sait que des marins vident leurs réservoirs septiques dans la baie de Shediac, mais il est difficile de les en empêcher.

Ron Cormier croit qu’il y a un grand besoin d’éducation auprès des utilisateurs de bateau dans la région.

«Je ne l’ai jamais fait, mais j’ai déjà vu des gens jeter de l’huile par dessus bord et toutes sortes de déchets. Avant c’était comme ça. Il y avait un seau comme toilette avec du ruban adhésif pour faire un siège. Ils mettaient de l’eau après pour le rincer et c’était jeté par-dessus bord.»

Les temps ont beaucoup changé, reconnaît-il.

«Les jeunes des dix dernières années sont bien plus conscientisés que nous l’étions à leur âge, pour la simple raison qu’on en parle. La question environnementale est mieux comprise aujourd’hui.»

Plus d’analyses

Les nouveaux tests d’identification des eaux récréatives de la plage du parc provincial Parlee sont en place. Ils seront plus nombreux et dorénavant conformes à ceux effectués à l’échelle fédérale, ce qui permettra d’éviter les erreurs comme celles qui sont survenues à l’été 2016.

Chaque jour, deux échantillons seront prélevés à cinq points le long du rivage, à 1,5 m de profondeur. Les résultats seront envoyés à Fredericton pour l’analyse à la suite d’une période d’incubation de 24h.

Les résultats seront ensuite inscrits dans une base de données en ligne, transmis aux autorités responsables du parc provincial, puis affichés publiquement aux kiosques du parc provincial.

Le système d’affichage de la qualité de l’eau pour les baigneurs sera également modifié. Les indicateurs de «bon, passable, médiocre et fermée» seront remplacés par deux panneaux interchangeables, affichant que l’eau est propre (verte) ou impropre (rouge) à la baignade.

Un pluviomètre a également été déployé pour mesurer les risques d’écoulement des eaux de pluie – et les matières fécales qu’elles peuvent entrainer – vers la mer.

Si la quantité de pluie tombée dépasse le seuil des 10 mm, l’indicateur de baignade sera tourné au rouge, déconseillant aux baigneurs d’entrer dans l’eau, sous risque d’infection ou de maladie.

Le gouvernement provincial poursuit ses efforts d’identification des sources de contamination bactérienne dans les eaux récréatives du parc provincial de la plage Parlee. Un comité a été formé à cet effet par le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux.

Les résultats et mises à jour sur ce dossier seront communiqués au public à des intervalles périodiques, a indiqué une porte-parole.

Trop peu trop tard, selon le Red Dot

Les nouvelles mesures d’identification sont un pas dans la bonne direction, dit un porte-parole du Red Dot, un groupe citoyens de la région, mais les résultats de l’étude se font toujours attendre.

Arthur Melanson attend des gestes concrets pour diminuer, voire éliminer la pollution bactérienne présente dans l’eau.

«Les touristes vont bientôt arriver et la plage ouvre ses portes prochainement, mais on n’a pas réglé le problème», déplore-t-il.