Un nouveau festival à Dieppe

Le premier Festival ImaginAIR se tiendra du 27 au 30 juillet à Dieppe.

Cet événement pour toute la famille rassemblera des activités ayant pour thème le cerf-volant, le cirque, les arts culinaires ainsi que plusieurs «activités spectaculaires». Les activités se dérouleront majoritairement au parc Dover, à la Place 1604 ainsi qu’au nouvel hôtel Wingate.

Le Festival ImaginAIR a été pensé dans l’optique de mettre en valeur des événements déjà présents et appréciés à Dieppe, soit le cirque et le cerf-volant. Par exemple, la troupe Bimana fera la démonstration de ses marionnettes géantes, de ses ballons solaires et de ses cerfs-volants grandioses, et ce, pour la première fois en Atlantique.

«Le Festival ImaginAIR sera un événement incontournable pour nos résidents de Dieppe, tout en conservant les composantes de cerf-volant et de cirque dans la programmation. Cette année, nous mettrons l’accent sur le cerf-volant afin de poursuivre la tradition d’alterner avec le festival du cerf-volant de notre ville jumelle, Dieppe, France. En 2018, nous mettrons plutôt l’accent sur le cirque qui sera d’ailleurs une composante importante dans l’organisation des Jeux de la francophonie en 2021 puisqu’il y a un volet de cirque à ces jeux», explique Pauline Cormier, gestionnaire du secteur des loisirs à la Ville de Dieppe.

Il y aura également des événements gastronomiques à l’hôtel Wingate et une soirée de danse en famille au son de musique électronique à la Place 1604. Le traditionnel vol de nuit se déroulera encore cette année le samedi soir, des spectacles en plein air seront présentés sur la scène communautaire et des jeux gonflables gratuits seront disponibles tous les jours pour les tout-petits.

La programmation complète sera dévoilée dans les prochaines semaines.