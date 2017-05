500 diplômes, des milliers de sourires

L’Université de Moncton a décerné plus de 500 diplômes aux étudiants de son campus de Moncton, ce weekend. La cérémonie de samedi était synonyme de fierté, tant pour les étudiants que pour leurs parents et membre de leurs familles.

Caroline Martin pétille.

Après cinq ans d’études intensives, elle détient enfin son diplôme de baccalauréat en travail social. La jeune femme de Grand-Sault savait ce qu’elle voulait lorsqu’elle a quitté les bancs d’école.

«J’ai toujours voulu aider les gens. Je connaissais des gens qui faisaient ce métier-là, alors je leur ai posé des questions et ils m’ont expliqué ce en quoi ça consistait. J’ai tout de suite su que c’était le bon chemin pour moi.»

De tous les bons souvenirs de son passage à l’Université de Moncton, elle affectionne particulièrement les amitiés qu’elle a tissées en collaborant sur la réalisation de projets de classe.

«On s’est suivi tout au long de nos années universitaires, à travailler ensemble. Je crois que ça va être des amitiés qui vont durer pour la vie.»

Les LeBouthillier (Michel et Nicole) sont venu féliciter leur fille, Vicky, pour l’obtention de son baccalauréat en science infirmière. Elle marche dans les pas de sa grande soeur, Chloé (centre), qui a suivi la même formation. – Acadie Nouvelle : Anthony Doiron

Des estrades, Nicole LeBouthillier regarde sa fille, Vicky, fouler le tapis rouge parmi tous les autres diplômés. Cette mère de famille de Caraquet a le cœur gros et le regard débordant d’émotion.

Elle est très fière de sa fille qui a obtenu son baccalauréat en sciences infirmières.

«Quand nos enfants réussissent, on se sent comme si on avait réussi nous autres aussi. C’est un grand jour pour notre famille. Je suis tellement heureuse.»

Francis Landry est maintenant prêt pour prendre le flambeau de l’entreprise familiale. – Acadie Nouvelle : Anthony Doiron

Francis Landry détient enfin son baccalauréat en administration générale. Il souhaitait obtenir la formation nécessaire pour lui permettre d’assumer un rôle au sein de l’entreprise familiale: ALPA équipement, un distributeur d’équipement lourd à Balmoral.

La bosse des affaires semble se transmettre de père en fils. Il sera la troisième génération à s’en occuper. Il se sent prêt à relever le défi.

«J’ai appris beaucoup dans différents domaines, comme le marketing, la comptabilité, l’administration et la gestion de personnel. Ça va me permettre d’avoir une meilleure capacité de gestion une fois dans l’entreprise.»

Aller aux études postsecondaires était une évidence pour lui. La question n’était pas «si», mais «où». Son choix s’est finalement arrêté sur l’Institution acadienne.

«Aujourd’hui, ça te prend au minimum un baccalauréat pour te tailler une place sur le marché du travail. C’est la 12e année de l’époque de nos parents, en quelque sorte.»

Francis Landry dit avoir eu beaucoup de plaisir à l’université. Les activités étudiantes sont ce qui lui manquera le plus. Il conseille à tous ceux qui sont sur le point d’entreprendre ce périple de s’impliquer dès leur arrivée.

«C’est comme ça que tu rencontres le plus de gens possible. Ensuite, ce sont des contacts que tu peux conserver, ça ouvre beaucoup de portes.».

Plus de 500 diplômes ont été remis aux étudiants du campus de Moncton, samedi. – Acadie Nouvelle: Anthony Doiron

Les étudiants à l’honneur

Plusieurs reconnaissances ont été décernées à la cérémonie du campus de Moncton, samedi.

La médaille d’or du Gouverneur général du Canada a été remise à Nicolas Nicaise, originaire de Wance en Belgique. Il a terminé au doctorat en études littéraires avec une moyenne de 4.3.

La médaille d’argent a quant à elle été décernée à Raphaël Choquette, de Comox en Colombie-Britannique. Il a achevé son baccalauréat en sciences de kinésiologie avec une moyenne de 4,254.

Trois finissantes se sont vues décerner l’Ordre du mérite Bleu et Or, soit la distinction étudiante la plus prestigieuse de l’établissement. Nicolette Belliveau, de Moncton, Judith Desjardins, de McLeod Hill et Mélissa Andrée Roy, de Fredericton, ont été félicitées pour avoir maintenu une moyenne académique exemplaire tout en s’impliquant dans de nombreuses activités para-académiques.

Le discours d’adieu au nom des finissants a été prononcé par Tarek Ben Abda, originaire de la Tunisie, détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires.

Ce sont 1016 étudiants qui ont reçu un diplôme de l’Université de Moncton au cours des deux dernières semaines. La cérémonie de collation des grades du campus de Shippagan avait lieu le 19 mai et celle d’Edmundston, le jour suivant.