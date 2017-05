Des bleuets sauvages à 0,15$ la livre

L’an dernier, le prix du bleuet était à son plus bas niveau depuis plusieurs années à environ 0,30$ la livre et cette année, le prix du succulent petit fruit pourrait encore chuter et atteindre 0,15$ la livre. - Archives

Même s’il reste encore plusieurs semaines avant le début de la saison de récolte de bleuets sauvages au Nouveau-Brunswick, les producteurs locaux sont inquiets de ne pas recevoir le meilleur prix pour leur produit. Les premières analyses des experts n’offrent rien pour apaiser leurs craintes.

L’an dernier, le prix du bleuet était à son plus bas niveau depuis plusieurs années. Les producteurs ont reçu environ 0,30$ la livre, une diminution d’environ 0,20$ par rapport à l’année précédente.

Depuis quelques années, l’industrie mondiale du bleuet sauvage est marquée par une hausse des inventaires, une baisse de la demande sur les marchés mondiaux et le gain de popularité des bleuets en corymbe (highbush), résume Rémy Lambert, professeur à l’Université Laval à la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation.

Selon les données les plus récentes obtenues par le département de l’Agriculture des États-Unis (les données ne sont pas récoltées au Canada), 184 millions de livres de bleuets se sont accumulés dans les entrepôts du pays. À pareille date en 2016, il y avait 154 millions de livres et en 2015, 133 millions de livres. Un seul bémol, les statistiques ne font pas la distinction entre les bleuets en corymbe et les bleuets sauvages.

Par contre, les chercheurs ont raison de croire que les entrepôts de la Nouvelle-Angleterre contiennent principalement des bleuets sauvages et les chiffres dressent un tableau semblable. Les réserves de bleuets en Nouvelle-Angleterre s’élèvent à 35 millions de livres de bleuets, soit 7 millions de livres de plus par rapport à 2016 et 19 millions de livres de plus qu’en 2015.

«Dans nos analyses, plus les inventaires sont élevés, plus l’impact était négatif sur les prix. C’est ce que ces données reflètent. Il y a un ralentissement de la demande et une augmentation de l’offre. En fin de compte, les stocks s’accumulent. (…) Je ne pense pas que les prix seront bien pires que ceux de l’an dernier, mais c’est certain qu’on ne peut pas prévoir une hausse importante, à moins bien sûr qu’il ait un développement extraordinaire de la demande.»

Journée de sensibilisation dans la Péninsule acadienne

Dans la Péninsule acadienne, Jean-Maurice Landry, président de l’Association des producteurs de bleuets sauvages du nord-est du Nouveau-Brunswick, compte organiser une journée de sensibilisation mardi matin dans ses champs de la région de Val-Doucet.

Il a l’intention de terminer le fauchage d’un terrain d’une superficie de 100 acres. Selon M.Landry, la situation est sans précédent et le prix pourrait chuter à 0,15$ la livre. Les producteurs locaux se trouvent devant une situation où ils devront soit produire à perte ou mettre fin à la production.

«Il n’y a pas de garantie que les prix offerts cette année vont couvrir les coûts de production. Il n’y a pas de garantie non plus que je vais pouvoir sauvegarder ma récolte. Dans ce contexte, le risque est trop élevé. Je médiatise l’événement pour faire de la sensibilisation, mais je suis loin d’être un cas unique.»

Le producteur s’inquiète des conséquences sur l’économie locale. Des pertes d’emplois saisonniers sont à prévoir. Il y a seulement deux ans, Jean-Maurice Landry comptait 35 employés. Cette année, il y en aura seulement 2 ou 3, dit-il.

«Lors de la cueillette, les gens venaient travailler dans les bleuetières pour compléter leurs semaines pour voir toucher à de l’assurance emploi. Ce sont des revenus d’appoint important. À 0,15$ la livre, ce ne sera pas vraiment possible. Ça va avoir un impact.»

Il reproche au gouvernement provincial de ne pas avoir donné de suite aux demandes des producteurs du nord-est de mettre sur pied un office de commercialisation, qui selon eux, va leur permettre de mieux négocier les prix de vente.

Lors d’un plébiscite au printemps 2016, 84% des producteurs du nord-est ont approuvé la création de l’office de mise en marché. Les résultats ont été formellement reconnus en octobre 2016 par Rick Doucet, ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, mais les producteurs attendent toujours des nouvelles pour la suite.

«Nous n’avons pas de mise à jour pour le moment», indique Jean Bertin, porte-parole au ministère.