Nouveau-Brunswick: le nombre de fermes chute de 13,6% en cinq ans

Le nombre de fermes est en chute libre au Nouveau-Brunswick, selon un nouveau rapport de Statistiques Canada. Le terrain est cependant fertile à une relance de l’industrie.

De 2011 à 2016, le nombre de fermes a diminué de 13,6%, alors que le nombre d’agriculteurs âgés de 35 à 54 ans a baissé de 24%. L’âge moyen du fermier néo-brunswickois est demeuré stable, à plus de 55 ans.

Michael Bouma, président de l’Association agricole du Nouveau-Brunswick, croit que la situation se stabilisera au cours des prochaines années. Avec une population mondiale toujours en croissance et des prix relativement bas en ce qui concerne les terres, il estime que de plus en plus de jeunes du Nouveau-Brunswick choisiront la vie d’agriculteur.

«La population mondiale doit atteindre 9,6 milliards en 2050 et nous aurons besoin de 60% de plus de nourriture. Le Nouveau-Brunswick est l’un des endroits les plus favorables pour établir une ferme. Nous avons les meilleurs prix pour les terrains au pays, nous avons beaucoup d’eau fraîche et nous sommes près des États de la Nouvelle-Angleterre.»

«Nous ne réalisons pas toujours nos avantages, mais les gens commencent à en prendre conscience. Nous voyons des Ontariens et des Albertains qui achètent des fermes ici.»

Le retour des jeunes à la ferme a déjà commencé, selon les chiffres de Statistique Canada. Le nombre de fermiers âgés de 35 ans ou moins est passé de 225 à 260 (+15,5%), depuis 2011. Selon M. Bouma, plusieurs de ces nouveaux fermiers sont très éduqués et ils construisent de petites fermes hautement productives.

«Plusieurs ont fait des études universitaires. Ils ont beaucoup de connaissance, mais pas nécessairement beaucoup d’expérience. Les meilleurs fermiers sont souvent ceux qui n’ont pas grandi sur une ferme: ils font tout de la bonne façon. Parfois, quand on a vécu sur une ferme toute notre vie, on développe de mauvaises habitudes.»

Une autre donnée de Statistique Canada confirme l’analyse de M. Bouma. Les fermes de 0 à 10 acres sont les seules à avoir connu une hausse au Nouveau-Brunswick passant de 187 à 200 (+7%). Pratiquement toutes les autres tailles de ferme sont moins nombreuses, y compris celles de 70 à 129 acres (-28%) et 400 à 559 acres (-27%).

Un porte-parole du gouvernement a souligné qu’une étude plus approfondie des données dévoile que «la majeure partie de la baisse (plus de 80%) provient de fermes non commerciales», c’est-à-dire des fermes ayant un revenu brut de moins de 10 000$.

«La situation agricole au Nouveau-Brunswick est satisfaisante. Selon le Recensement de l’agriculture de 2016, la province a généré des revenus agricoles de 619 millions de dollars en 2016, soit une augmentation de 12% par rapport à 2011», a affirmé le porte-parole Jean Bertin dans un courriel envoyé à l’Acadie Nouvelle.

«Plus de fermes au N.-B. ont enregistré des revenus plus élevés en 2016 qu’en 2011, le nombre de fermes ayant un chiffre d’affaires de plus de 500 000$ a augmenté de 11%. Les fermes du Nouveau-Brunswick sont plus rentables, les bénéfices bruts ayant augmenté de 25% entre 2011 et 2016. Cela s’explique par une croissance accrue des revenus par rapport au coût de production.»

M. Bouma demande au gouvernement provincial d’en faire davantage afin de soutenir ses fermiers. Il souligne que le Nouveau-Brunswick a le plus faible niveau d’investissement par personne parmi toutes les provinces canadiennes. Il souhaite notamment que Fredericton crée des programmes visant à aider les jeunes à lancer leur ferme.

Au printemps, le gouvernement a publié un document sur le recrutement de nouveaux fermiers nommé Attirer de nouveaux agriculteurs: un élément clé du plan de croissance économique.

À l’échelle nationale, le nombre de fermes a baissé de 5,9% en cinq ans. Malgré cela, la superficie totale des terres en culture a augmenté de presque 7%, atteignant 93 millions d’acres.

Sylvain Charlebois, doyen de la Faculté de management et professeur titulaire en distribution et politiques agroalimentaires de l’Université Dalhousie, voit ces chiffres d’un bon oeil.

«En raison de l’urbanisation, la superficie des terres agricoles diminue, mais la superficie des terres en culture a augmenté de près de 7% depuis 2011. Ceci veut donc dire que nous gérons nos terres efficacement et que les exploitants font preuve d’une intelligence stratégique exemplaire», a-t-il affirmé dans une lettre envoyée à l’Acadie Nouvelle par courriel.

Au Nouveau-Brunswick, la superficie totale des fermes a baissé de 11%, mais la superficie exploitée a seulement diminué de 2%.

Selon le Réseau d’action sur la sécurité alimentaire du Nouveau-Brunswick, seulement 11% du territoire ayant un potentiel d’exploitation agricole est cultivé dans la province.

La relève ne répond pas toujours à l’appel

Le déclin de l’industrie agricole n’est pas aussi prononcé dans le Nord-Est que dans le reste de la province. Alors que les autres régions ont connu des baisses de 10% à 18%, la zone de recensement qui regroupe les comtés de Northumberland, Restigouche et Gloucester a vu une baisse de seulement 3,8%. Chaleur et la Péninsule acadienne ont même vu leur nombre de fermes passer de 211 à 216 (+2,4%), depuis 2011.

Il n’y a cependant pas que de bonnes nouvelles dans l’étude de Statistique Canada. Le nombre de fermiers plus âgés est à la hausse dans Gloucester et la relève ne répond pas à l’appel. La quantité de fermiers âgés de 55 ans et plus a haussé de 155 à 165, alors que ceux de 54 ans et moins a passé de 110 à 90.

Seulement cinq jeunes fermiers – âgés de 35 ans ou moins – opèrent un établissement d’agriculture dans la Péninsule acadienne et Chaleur.

Les fermiers de la région de Caraquet sont particulièrement vieux, selon Statistique Canada. L’âge moyen est de plus de 60 ans.

Alain Rousselle et son chien, Dexter, partagent une vie heureuse sur la Ferme Alva de Saint-Maurice, près de Bouctouche. – Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

Les microfermes, des établissements prospères et écologiques

Alors que le nombre de fermes au Nouveau-Brunswick est en chute libre, un certain type de ferme va contre le courant: les microfermes. L’Acadie Nouvelle a visité une de ces petites fermes ultraperformantes qui récoltent plus 50 000$ en produits par acre.

Les visiteurs de la Ferme Alva sont accueillis par le chien de la famille, un gros canin noir nommé Dexter. La queue battant de droite et de gauche, il gambade autour des voitures qui se stationnent en exprimant tous les signes du chien qui veut jouer.

Plus loin sur la ferme, les maîtres de Dexter, Alain Rousselle et Eva Rehak, travaillent dans l’une des serres ou un des champs de l’entreprise. En jasant avec M. Rousselle, on se rend rapidement compte qu’il partage plusieurs traits avec son compagnon canin: il est sociable, joyeux et enthousiaste. En un mot, il est prospère.

M. Rousselle et Mme Rehak sont la preuve concrète qu’une vie heureuse est possible sur la ferme sans avoir à acheter des tracteurs et des centaines d’acres de terres. En misant sur la qualité plutôt que la quantité, ils réussissent à vivre avec à peine deux acres. Plus impressionnant encore: ils n’utilisent pas de tracteurs, de fertilisants ou de pesticides de synthèse.

Leur modèle suscite le scepticisme des fermiers de la vieille école, qui ont seulement connu des fermes mesurant des centaines, voir des milliers d’acres.

«C’est une façon totalement différente de faire les choses. Il y a encore la mentalité que si on veut faire 100 000$ en légumes ou en fruits, il faut planter 100 acres. Mais ce n’est pas nécessairement vrai. Une ferme américaine peut avoir 10 000 acres. D’autres fermes de légumes ont des milliers d’acres. Nous autres, on cultive deux acres de légumes et un huitième d’acre en serre», explique l’homme âgé de 36 ans.

«Il y a du monde qui sont venu visiter la ferme et il y a un manque de compréhension. Ils disent “où sont cachées les plantes de pot pour payer ça”», ajoute-t-il en riant.

La ferme Alva s’inspire d’un modèle nommé la microagriculture biointensive. Popularisée par l’auteur et agriculteur québécois Jean-Martin Fortier, elle comprend des techniques raffinées de rotation des cultures, de standardisation des planches de jardin et de compostage intensif.

«L’an passé, nous avons consommé 80 litres d’essence pour produire des tonnes et des tonnes de légumes, fruits et de fines herbes bio. Notre empreinte écologique est presque nulle.»

Comme pratiquement toutes les nouvelles petites entreprises, la réussite n’arrive pas du jour au lendemain dans le cas des microfermes. M. Rousselle et Mme Rehak opèrent leur ferme depuis huit ans, mais il leur a fallu environ six ans avant d’atteindre la profitabilité.

«L’agriculture est une série d’erreurs. Tu fais des erreurs et tu apprends. Éventuellement, tu trouves une façon de faire. Le point tournant pour notre entreprise a été quand on a lu Le Jardinier-maraîcher (de Jean-Martin Fortier), il y a quatre ans. C’est là qu’on a décidé de faire des planches de deux pieds et demi sur cent pieds et de tout standardiser avec les espacements pour une récolte optimale.»

«Ça simplifie beaucoup la logistique. Il y a huit ans, ça nous prenait un mois à planifier la saison. Maintenant, ça nous prend deux jours.»

Le succès des fermiers de Saint-Maurice est intimement lié à la qualité du sol. Afin d’assurer la fertilité des terres, ils pratiquent la rotation des cultures en variant les aliments selon s’ils consomment plus ou moins de minéraux. Ils appliquent plus de compostage qu’une ferme typique, soit presque dix tonnes par acre.

Le modèle d’affaire de la ferme Alva est également innovateur. L’entreprise vend des paniers de produits, livrés hebdomadairement, qui sont payés à l’avance par leurs clients au début de la saison. La formule permet de limiter les prêts aux établissements financiers et d’éliminer les intermédiaires.

M. Rousselle est originaire du nord du Nouveau-Brunswick et Mme Rehak est originaire de Mississauga, en Ontario. Ils se sont rencontrés au collège agricole d’Alfred, une communauté située entre Montréal et Ottawa. Les années suivantes, ils ont décidé de s’installer dans le comté de Kent.

L’agriculture au Nouveau-Brunswick

Comparaison des données disponibles de 2011 à 2016

Nombre de fermes: 2611 à 2255 (-13,6%)

Superficie des fermes: 937 829 à 835 329 acres (-11%)

Superficie exploitée: 351 231 à 344 504 acres (-1,9%)

Âge moyen du fermier: 55,5 à 55,6

Fermiers âgés de moins de 35 ans: 225 à 260 (+15,5%)

Fermiers âgés de 35 à 54 ans: 1355 à 1025 (-24%)

Fermiers âgés de 55 ans et plus: 1895 à 1720 (-9%)

Source: Statistique Canada